一坪364萬全台最貴豪宅開箱 直擊陶朱隱園5億公設

在台北市信義區的繁華天際線中，那棟旋轉攀升、彷彿DNA雙螺旋的黑色建築，始終是路人仰望卻無法窺探的謎。歷經15年的傳聞與等待，中工終於正式掀開「陶朱隱園」的神祕面紗。這座號稱「全台最貴」、單坪成交價飆破364萬元的超級豪宅，賣的早已不是單純的居住空間，而是一種結合了極致安全、生態永續與藝術收藏的「生存哲學」。

耗資五億打造「城市森林」 有九米瀑布與專屬樹醫生

踏入陶朱隱園的一樓，訪客會瞬間產生時空錯置的錯覺，彷彿從喧囂的信義計畫區瞬間移動至深山幽谷。中工斥資5億元、耗時4年，在這片寸土寸金的土地上打造了一座佔地超過兩千坪的生態庭園，這裡沒有傳統豪宅常見的噴水池或幾何花園，取而代之的是一座高達九米的自然瀑布與蜿蜒小溪，水流傾瀉而下激發出的負離子，搭配庭園內高達23,000棵的喬灌木，讓這裡成為一座具有微氣候調節功能的「都市之肺」。

廣告 廣告

為了維持這座垂直森林的生命力，中工甚至聘請了專屬的「樹木醫生」定期為植栽健檢。從樹齡高達500年的珍貴羅漢松，到依據風向與日照配置的特殊樹種，每一片葉子的狀態都被嚴格監控。中工強調，這種不計成本的投入，是為了讓住戶在極端氣候下，仍能擁有一方能呼吸、能降溫的私密淨土，這在水泥叢林中是無法用金錢衡量的奢侈。

庭園中佇立著一座充滿寓意的雕塑，其設計靈感源自中國商聖范蠡。（圖／記者李孟璇攝）

核電廠級的安全堡壘 NASA隔震系統

針對台灣頻繁的地震風險，陶朱隱園也有驚人的抗震規格，採用與美國NASA太空梭展示館同等級的EPS隔震系統。

這套系統在地基中植入了48組精密隔震墊，並在主結構與擋土牆間留設了1米寬的「隔震縫」，確保在地震發生時，建築主體能保有彈性移動空間，不會直接硬碰硬。中工強調，這棟建築是以抵抗「2500 年地震回歸期」的標準進行設計，其耐震等級堪比核能發電廠。

陶朱隱園的防震系統在主結構與擋土牆間留設了1米寬的「隔震縫」。（圖／記者李孟璇攝）

挑戰豪宅規格天花板 救護車直達家門的「終極保全」

除了生態庭園與防震系統，陶朱隱園還有獨步全球的車梯設計。這部被外界津津樂道的超大型車梯，其乘載量與空間尺度遠超乎一般人的想像，它不只能讓住戶收藏的法拉利、藍寶堅尼等千萬超跑直接開進家中的空中車庫，就連救護車也可以直達家門。

在導覽過程中，中工特別展示了這項功能，當住戶發生緊急醫療狀況時，大型救護車可以直接駛入電梯，僅需幾10秒便能直達該層住戶門口，將病患送往醫院，對於那些身價百億、且多半步入高齡的買家來說，這種能爭取黃金救援時間的設計，比任何昂貴的建材都更具吸引力。

陶朱隱園還有獨步全球的車梯設計，就連救護車也可以直達家門。（圖／記者李孟璇攝）

游泳池是必備設施。（圖／記者李孟璇攝）

藝術館級的迎賓大廳 月繳19萬管理費的頂級門票

走進室內，可以看到挑高6米、佔地300坪的迎賓大廳，採用了360度全圓形開放式設計，透過大面積的清玻璃，室內的精緻裝潢與戶外的瀑布綠意無縫銜接，創造出一種「身在屋內，心在林間」的通透感；大廳內擺放著義大利手工訂製家具與百萬級鋼琴，空氣中飄散著特製的木質香氛，這裡更像是一座遺世獨立的當代美術館，而非傳統定義下的豪宅大廳。

然而，要持有這張通往頂層社會的門票，代價極其高昂。除了動輒數十億元的房價，陶朱隱園的管理費也創下台灣紀錄，根據最新曝光的資訊，管理費暫定為每坪600元，若以標準戶型約300坪計算，住戶每月光是繳交管理費就高達18萬元至19萬元，一年下來突破200萬元，相當於一般雙薪家庭的年收入總和。

中工透露，目前每週約有5到6組客戶預約賞屋，但公司設有嚴格的資格審查機制，隨著神祕面紗的揭開，陶朱隱園不僅改寫了台灣豪宅的價格天花板，更重新定義了頂級富豪對於「家」的想像。