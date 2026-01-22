垂景--談我的空拍攝影
出版這本書，源於一段特別的經歷。
我自1989年起便一直在法新社（AFP）擔任攝影記者的職務。2017年歲末，我的人生莫名陷入了低谷。沒來由的恐懼、慌亂、懷疑與不安，幾乎無時無刻不籠罩著我，嚴重時甚至無法思考，連選擇喝咖啡還是水這樣的小事都無法決定。這種精神上的紊亂持續了近五年，我對自我價值的質疑從未停止，對攝影的熱情也逐漸消退。然而，生活還是要繼續，我只能在混亂中努力維持熟悉的工作模式，盡力完成公司交代的任務。
事後回想，媒體工作很多時候需要聚焦於弱勢、人權、災難與戰爭等相對負面的新聞，這樣的新聞屬性也決定了我大部分的拍攝內容。直到知道自己病了，才發現身心靈因長年工作上接觸太多負能量場域，身體已不堪負荷，結果發生了恐慌與焦慮。
幸運的是，法新社充分理解攝影記者長期採訪重大災難新聞時可能面臨的各種身心挑戰，並透過派員支援的方式協助我，讓我在工作中能安心接受治療。儘管恐慌如影隨形，讓我一度感到絕望，但攝影主管Vincent Amalvy安排我前往香港接受空拍機操作訓練，並鼓勵我重拾對攝影的熱情。期間，更令人暖心的是過去在現場一起工作的同業給予我莫大的支持，陪著我爬山、健走鍛鍊身體，用泡湯、美食……協助我釋放壓力，並幫忙代班工作。這一切至今都還歷歷在目。
2019年2月，是我人生的重要轉折點，那是我第一次接觸空拍機。當我手握遙控器，撥動搖桿，看到攝影機在高空中上下左右移動，將全新的視角呈現在眼前時，心中充滿震撼與激動，當下便下定決心要學會這項技能。
從事新聞攝影工作三十餘年，這是我第一次有這樣親身體驗的機會。以往在媒體或影片中看到的空拍畫面，總覺得是別人的故事，直到自己掌握遙控器後，才深刻體會到世界竟然可以如此在掌握之中。
空拍對我來說，就像是為我打開影像新視窗的按鈕，更是探尋生命意義的探測儀。在生病期間，專注於空拍讓我逐步克服內心的恐懼與不安，隨著一次次飛行練習，深深被遼闊而充滿生命力的地景所吸引，漸漸讓我感受到平靜與專注，並在心靈上得到了救贖。
從空中俯瞰，地面景象可變為線條、幾何、光影或色塊的組合，因視角的不同，影像呈現的感受也不盡相同；每一幀照片都講述著它自己的故事，帶來無窮的趣味。更重要的是這本書所刊載的空拍照片，都是台灣地貌景觀所形成不同的圖騰與色彩，不會有讓人看了不舒服的負能量。
剛拿到空拍機時，我被從空中由上而下俯瞰大地這種視角深深打動。與其在空中隨意尋找拍攝目標，我更喜歡先在Google地圖上探索地景。例如，我曾經發現一座迷你遙控車競技場，現場比對後才驚喜發現它真如寶藏般有趣，賽道上甚至有粉筆記錄的行車軌跡，宛如真實賽車場。
在這本攝影集中，您將看到漲潮時礁石上的釣客與海搏鬥的驚險畫面、一箱箱排列整齊在豔陽下曬乾的漁獲，或是因久旱而在光影變化中如同抽象畫的廢棄鹽田，以及疫情期間搭建的紅色大棚臨時檢疫所。乍看之下像一堆啤酒瓶的趣味照片，其實是西班牙知名建築師設計的墨西哥帽造型裝置藝術。
屏東外海的箱網養殖場，從遠處看宛如漂浮的星球。這些巨大的箱網，直徑超過五十公尺，整齊排列在廣闊的海面上，形成壯觀的視覺效果，展現出工業與自然交融的奇特美感。
在一場雷陣雨過後，新店溪下游緩水坡工程的排水場景讓我印象深刻。豐沛的雨水沖刷水泥塊，依坡度形成不同層次與灰階，看似黑白照片，但實際上是一幀彩色影像。
2015年，因粉塵爆炸事件而被勒令關閉的八仙水上樂園，廢棄多年後，空拍鏡頭下盤旋交錯的遊樂設施竟如一盤可口的義大利麵。
大量浮石在2021年8月自日本的福德岡之場海底火山爆發後陸續被沖刷到外木山海灘，經過四個月的漂流，布滿水面上、水中，工作人員拿著網子清理浮石，泳者從旁游過，形成特殊的畫面。
一次在走訪老街時，在古宅相連的屋頂間隙中，意外發現亮點，細看下是茶館顧客在放置院子的浴缸中拍照留影，饒富趣味。
空中探索的過程像尋寶般令人期待且愉悅，在不預期中總能尋得驚喜；大地之美遠超過想像，若非升上高空，無法真正感受到地景之宏偉與震撼。空拍就像為我的眼睛裝上翅膀，讓我遨遊天際，盡情記錄大地之美！
在台灣這片美麗的土地上，每天都有許多故事在發生，我的空拍攝影也將一直持續下去……
（本文係《垂景》作者序，大塊文化出版）
