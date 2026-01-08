垂涎欲滴、迷人飄香味！黑糖滷豬腳

黑糖滷豬腳_電鍋料理 零廚藝

利用黑糖易上色的特性，不須費心炒糖色，自然呈現垂涎欲滴的好吃樣！加上紹興酒獨特濃厚的酒香味，不須滿頭汗，用電鍋輕鬆燉煮出一鍋迷人的飄香味♪★

食材

豬腳, 600g

蒜頭, 10瓣

紅辣椒, 1根

滷汁 醬油, 100ml 紹興酒, 100ml 黑糖, 2大匙 清水, 500ml 市售滷包, 1包



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。豬腳事先汆燙並冷凍(詳如步驟2)。蒜頭拍扁，紅辣椒洗淨不切。



步驟 2：【豬腳前置作業】起一鍋冷水，水量略淹過豬腳，用(小火)煮至水大滾前，水面浮出的髒污會比照片顯示的還多，耗時約30分鐘。接著撈出豬腳，先用冷水仔細沖洗乾淨，再放進冷凍庫冷凍8小時或隔夜。(去豬腥重要步驟，勿省略)





步驟 3：【開始滷豬腳囉♪】取出電鍋，(內鍋)放進所有食材和[滷汁]。(外鍋)倒進2米杯水量開始燉煮，共進行2次。(耗時約90分鐘)(希望肉質更軟爛，可重複1-2次)





步驟 4：(此步驟可省略)將(內鍋)從電鍋裡取出，滷包夾出丟棄。靜待滷汁冷卻，再放進冰箱冷藏，冷藏過後湯面會凝結白色油脂，撈出即完成。這些白色油脂就是天然豬油，用來炒菜，非常香喔！





步驟 5：簡單又美味的滷豬腳〜完成♪



步驟 6：【豬腳麵線煮法】須另起一鍋水，水滾，再加入麵線一束，煮約2-3分鐘即撈出盛碗。再拌入少許麻油、滷汁，最後撒上蔥花就完成！(滷汁須依個人口味，事先加點水煮滾來調整鹹淡)

小撇步

1.用的是6人份內鍋。

2.用的是(豬前腳)，肉多而筋少。

3.冷水小火汆燙豬腳是去腥味之重要步驟，勿省略。

4.豬腳先熱後凍，烹調時間可縮短。

5.醬油：水=1：5，醬油鹹淡度不同，須依實際情況調整。

6.燉煮時間須依個人肉質軟嫩偏好度來縮短或延長。

7.豬腳經過一段時間的滷汁浸泡會更入味，我習慣早上滷晚上吃。

