垂涎遺產！美19歲逆子僱朋友殺父母 警進門驚見雙屍遭爆頭

穆諾茲為了繼承遺產，找來朋友薩莫拉槍殺自己的父母。翻攝X平台



美國新墨西哥州發生弒親命案，一名19歲少年穆諾茲（Darren Munoz）因貪圖父親與繼母的遺產和超商經營權，竟找來朋友趁他們熟睡時開槍射殺，繼母當場死亡，父親送醫後宣告不治。

綜合媒體報導，穆諾茲的父親奧斯卡（Oscar Munoz）58歲，繼母迪娜（Dina Munoz）71歲。奧斯卡擁有當地便利商店的特許經營權，過世後穆諾茲將可繼承一筆為數可觀的遺產。

據了解，穆諾茲策劃此案多時，他先是向18歲的朋友薩莫拉（Julio Zamora）購買子彈，本月14日，監視器拍到他把手槍藏在腰帶中，並於隔天凌晨4時許在車庫前等待薩莫拉到來，由薩莫拉進入父母臥室中行兇。

廣告 廣告

穆諾茲凌晨4時50分打電話向警方報案，聲稱住宅可能遭人搶劫。警方到場時發現車庫門是開的，穆諾茲卻對警察聲稱「一切沒有問題」，警方要求進入屋內，他卻說父母有裸睡習慣，試圖阻止警方調查，不過在警員要求下，仍將人帶進屋內，穆諾茲獨自走進房間後，沒多久就步出門口、雙手沾滿鮮血。

警方立即進入房內，發現迪娜已當場身亡，奧斯卡一息尚存，送醫搶救後仍宣告不治。兩人皆為頭部中彈。穆諾茲對警方供稱，自己是被車庫防盜鈴聲吵醒，並未聽到槍聲，否認曾經報警。然而案發現場並無強行闖入跡象，家中也沒有東西失竊，警方研判並非入室搶劫。

警方後來才從穆諾茲女友口中得到真相，他為了繼承遺產才犯案，並承諾將部分金額分給薩莫拉。最後穆諾茲被控2項一級謀殺罪、共謀謀殺罪與教唆犯罪罪；薩莫拉被控2項一級謀殺罪與共謀謀殺罪，但2人都不認罪。

更多太報報導

不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事

台大父女檔醫師為北捷傷者搶命 醫界致敬：在人最脆弱時站他身旁

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險