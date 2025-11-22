垂秀夫揭 陸日釣魚台紛爭破冰關鍵
日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發大陸強烈反彈，讓人想起13年前日本將釣魚台列嶼（尖閣諸島）國有化掀起的爭端。前日本駐中國大使垂秀夫回憶這一關係惡化的先例，盛讚後來的官房長官菅義偉堅持不退讓，最終促成「習安會」，讓陸日關係破冰。
日本在2012年將釣魚台收歸國有，時任東京都知事石原慎太郎是始作俑者，但中央由民主黨籍首相野田佳彥執政，後來民主黨敗選，安倍晉三第二次執政，菅義偉任官房長官，而如何化解釣魚台國有化所導致的陸日關係惡化，就成了安倍政權的外交難題。
垂秀夫當年曾以公使身分駐守北京大使館。據《週刊文春》報導，垂秀夫在回憶錄中說，釣魚台國有化後，陸日兩國領導人未再舉行正式會談。時隔2年半，領袖會談終於在2014年11月10日舉行，當時安倍為出席APEC會議造訪北京。會談前3天，陸日雙方發表「四份共同聲明」，不僅明載「尖閣諸島」名稱，更針對「緊張狀態」的產生表明「雙方存在不同見解」，從而為「習安會」鋪平道路。
協議文件的最終調整，實質主導者是日本外務省國際法局長秋葉剛男（現任高市的國家安保局長）的團隊。在秋葉赴陸進行最終談判前夕，菅義偉竟以這番話送行：「對方要是無端挑剔，你就跺腳走人回來。」
垂秀夫回憶說，若談判未能達成協議，安倍與大陸國家主席習近平的會談便將告吹，因此菅義偉必然極度渴望促成協議。但菅義偉並未下達「務必達成協議」的指令。垂秀夫說，他在瞬間感受到菅義偉的非凡氣魄。
秋葉的談判對象是大陸外交部亞洲司司長孔鉉佑。然而孔鉉佑並無直接與習近平溝通的權限，談判中無法當場決策，每次都需帶回徵詢大陸外長王毅乃至其上級楊潔篪的意見，有時甚至必須上報至習近平辦公室。
垂秀夫說，當年現場層級的協議屢遭推翻，雙方始終難以達成共識。已經返日的垂秀夫則聯絡駐北京的前部屬，請他向秋葉傳話說，「對方絕對會讓步，請再堅持一下」。秋葉後來對垂秀夫坦言：「確實有過『恐怕無望了』的瞬間。」但身在東京的垂秀夫，卻能清晰感受到，陸方也渴望在此關頭達成協議。
