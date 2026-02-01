垂耳藍帽哭臉男孩照瘋傳！ICE拿5歲童當誘餌抓母 法官怒批無能下令釋放

編譯曾宜婕／綜合報導

美國ICE官員連幼童都不放過！《衛報》31日報導，一位年僅五歲的小男孩連恩（Liam Conejo Ramos）1月20日在放學回家後，和父親一同被移民暨海關執法局（ICE）探員帶走。美國法官近日下令，周二（2/3）以前必須將父子倆從德州拘留中心釋放。

連恩被帶走前揹著蜘蛛人書包、頭戴藍色兔毛帽的影像在網上瘋傳，引發全國憤怒，許多人批評ICE企圖利用幼童逮捕屋內懷有身孕的母親。

連恩被ICE帶走前背著蜘蛛人書包、頭戴藍色兔毛帽的影像在網上瘋傳，讓全美對ICE更加憤恨。（圖／翻攝自X平台 @covie_93）

ICE探員利用男童當作誘餌

連恩一家人住在明尼斯達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），據NBC News 31日報導，連恩和父親在放學返家途中遭ICE探員盤查。

連恩的母親艾莉卡（Erika Ramos）向媒體表示，自己當時從屋內窗戶目睹一切，卻無能為力。當探員注意到艾莉卡在屋內後，他們把連恩帶到門前要求他敲門，「他們一直敲門，我的兒子不停地說『媽咪開門』」，但屋內除了懷有身孕的艾莉卡外還有另一名孩子，她害怕如果自己被帶走，會獨留孩子在家中。

探員見艾莉卡沒有開門，將連恩帶回車上後離開。艾莉卡說：「他們把我的孩子當作誘餌，但我的丈夫不停地拜託我不要出去，因為我有孕在身，而且家中還有孩子，他就跟所有丈夫和父親一樣只是想保護我們。」美國國土安全部（DHS）事後表示沒有將孩子當成誘餌，並在社群上聲稱「孩童是被遺棄的」。

法官批評政府手段無能

美國聯邦地區法官比里法官（Fred Biery）在31日的裁決中聲明：「本案的根源在於政府為了追求每日驅逐配額，採取了拙劣且無能的手段，即使以傷害兒童的身心健康為代價也在所不惜。」據報導，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在反移民的議程中曾聲明，要求探員以每天逮捕3000位移民為目標。

德州議員曾前去拘留所探望連恩和他的父親，男孩看起來相當的疲憊且食慾不振。連恩一家原籍厄瓜多，他們於2024年12月向德州邊境官員提出庇護申請，他們的申請目前仍在辦理中。

德州議員前往拘留所探望，連恩躺在父親懷裡。議員表示連恩在拘留期間心情沮喪，且食慾不振。（圖／翻攝自X平台 @JoaquinCastrotx）

全美ICE怒火持續延燒

ICE探員日前在明尼蘇達州的執法行動中，擊斃了兩名美國公民普雷蒂（Alex Pretti）與古德（Renee Good），點燃人民怒火，成為抗議導火線。美國各地都有民眾進行示威抗議，甚至發起罷課行動，要求聯邦政府撤出移民執法人員。

