垃圾丟錯恐罰6千元！電子發票常搞錯、網購包材「正確分類」一次看





每到掃除時刻，如何分辨不要的東西需「資源回收」還是當作「一般垃圾」處理，「垃圾分類」這個問題總是令人超煩惱，尤其處理不對還可能被罰錢，請大家一定要多注意相關規定。

「垃圾分類」丟錯恐罰6千

環保局提醒民眾，在處理垃圾分類前，應先了解相關規定。若「未依規定棄置垃圾」或「未使用專用垃圾袋」，將依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰鍰。



正確「垃圾分類」一次看

【一般垃圾】

泡泡袋。

氣泡紙：

-成份不明或具複合性，回收效益低，因此不可回收。

-若確認有回收標誌或可回收材質部份，請經清潔隊現場人員判定後再回收。

破壞袋： 混入染料和複合材質的膜狀塑膠，無法回收再利用。



電子發票：

-市面常見的電子發票屬於感熱紙材質，因防水防油防熱功能，紙張含多種化學塗層與塑膠覆膜，可回收再利用比率極低。

-除電子發票，護貝紙、蠟紙、防油紙及受油漬污染的廢紙，也都不可當作廢紙回收。

單包衛生紙「（小）產品袋」： 屬一般垃圾。

電毯：

-主要由複合材料結合而成，屬一般垃圾。應確定冷卻後，裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車。

-若電毯體積較大，無法放入25公升專用垃圾袋，也可直接捆綁後交給垃圾車處理。

【資源回收】

傳統長條狀紙本發票。

衛生紙購物「（大）包裝袋」 ：屬「乾淨塑膠袋」，確認乾淨且鋪平後即可交給回收人員。

保麗龍：

-保麗龍能否回收關鍵在於「乾不乾淨」。

-可去除髒污回收。

-PS材質不論是裝食物的容器，還是家電防護緩衝材，通通可以回收。

-需落實完成「清、撕、裝」3步驟：

清除內容物、油垢或沙土。

撕除表面膠帶、膠膜、貼紙、釘針等雜物。

最後用透明袋裝好並分批排出，再交給清潔隊處理。

-若有鐵絲、混凝土或油汙、青苔等嚴重沾有汙染物，請直接以「一般垃圾」處理。



紙箱：

-紙箱是所有包材中「回收價值」最高的品項。

-去除膠帶、貼紙等雜質後，再丟進一般廢紙類回收。

-也可將乾淨紙箱轉為收納使用，或著寄送物品，也是一種環保循環再用的方式。

-環保局提醒，郵局便利箱可以循環使用，既省郵資又環保。

環保局也呼籲「歲末大掃除大型家具清運」請提早預約，民眾若對物品回收或丟棄方式有疑問，可留意各縣市環保單位公告資訊。

「垃圾分類」丟錯恐罰6千。民眾若對物品回收或丟棄方式有疑問，可留意各縣市環保單位公告資訊。。圖片來源：FB@新北i環保

