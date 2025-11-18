垃圾丟高雄 謝龍介籲查真相

高雄出現台南垃圾，立委謝龍介嘲諷市長黃偉哲只關心「奶茶甜不甜」。 （取自謝龍介臉書）

記者林雪娟∕台南報導

高雄月世界遭人違法傾倒數十噸垃圾，破袋後，驚見來自台南垃圾。立委謝龍介呼籲市長黃偉哲儘速查明真相、對外說明，嘲諷別再關心「奶茶甜不甜」。黃偉哲回應，目前台南和高雄環保局密切合作，該案已送檢調，目前全案偵查不公開，「和奶茶沒關係」。

謝龍介在臉書貼文，認為台南垃圾傾倒在高雄，不相信這是環保局清潔隊知法犯法，寧可相信這是個別不肖清運者便宜行事，鄭重呼籲黃偉哲，儘速查明。謝龍介話鋒一轉，指垃圾處理量能不足，幾乎是各縣市都面臨難題，尤其是台南，今年八月，審計處就曾公布統計數字，台南市從二０一九年至二０二三年，平均每人每日一般廢棄物產生量，分別為一點三六七公斤，逐步攀升至一點五三三公斤，不僅逐年增加，且當年垃圾量還較較全台平均數的一點三五九公斤高。

「垃圾越來越多，但是能埋的，能燒的地方卻越來越少，就難免有個別不肖人士鋌而走險，亂埋亂倒，破壞山林，污染鄉土」。謝龍介說，他曾建議台南市，參考台北市作法，進一步擴大，甚至全面採用垃圾費隨袋徵收，但黃偉哲只在乎「珍奶甜不甜，能不能打包」，對真正攸關城市治理，生活品質的事，都興趣缺缺。謝龍介強調，如今的台南市，需要興利除弊，一個實現政黨輪替，承諾只幹四年，沒有包袱，全力改革的市長，將是最佳選擇。

黃偉哲表示，垃圾進焚化爐需要複檢，業者可能想省掉這個程序和錢，便宜行事倒掉，至於哪些區域、內容和地方垃圾，目前不知道，知道也不能講，基於偵查不公開，高雄已送檢調處理。至於有無掌握特定業者？黃偉哲說，高雄有調閱監視器，應掌握涉案者，雙方環保局也密切合作處理，確認非清潔隊員所為，「至於這東西和珍奶有無關係？答案是，沒有關係」。