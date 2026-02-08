垃圾亂丟公有地 將加強稽查

多位里長與民眾反映轄內部分公有土地長期管理不當問題，雜草叢生，環保局針對轄內公有地嚴重髒亂處展開盤查並依法裁處限期改善。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為維護市民生活環境品質，基隆市政府自一一五年一月一日起將亂丟垃圾罰鍰調升至四千八百元起，但區里間仍存在許多公有地有管理不善的問題，多年來造成市容髒亂與公共衛生隱憂，為進一步落實「乾淨家園」政策，環保局將比照亂丟垃圾案件裁處金額，加強稽查各公有土地管理單位，督促落實清潔維護的責任。

環保局長馬仲豪表示，近期各行政區公民座談會議時，多位里長與民眾反映轄內部分公有土地長期存在管理不當，雜草叢生，甚至衍生蚊蟲、蛇類出沒問題，嚴重影響住戶生活品質，希望市府能督促管理單位儘速改善。市長謝國樑相當重視，責成環保局增加稽查頻率與執法力度；環保局現已依全市各里長提報里內相對嚴重的公有地髒亂處展開盤查，並依照廢棄物清理法規定裁處土地管理者並督促其限期改善。

廢管科長張志遠指出，目前經里長通報的髒亂點計有一百七十三處空地空屋未妥善維護管理，環保局已自一一五年一月起全面加強稽查作業，目前已開單超過二十處，均比照亂丟垃圾案件處以四千八百元罰鍰，呼籲各土地管理者應善盡維護責任，共同維護市容整潔。

此次盤查涉及國有財產署及其他各公有土地管理單位，環保局除持續加強稽查外，也期盼各管理機關實質提升管理量能，透過定期清潔維護與土地活化再利用等方式，攜手落實基隆「乾淨家園」政策，打造整潔宜居的城市環境。