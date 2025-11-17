垃圾亂倒高雄月世界！環保局忍惡臭追來源 最高開罰300萬

別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前