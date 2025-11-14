垃圾代收業者「垃可」宣布停業 民眾擔心預付費難追回

代收夥伴上門，三兩下就帶走住家垃圾，垃圾代收業者「垃可」過去發現商機，在雙北、桃園都有服務，不過如今遭到多名網友指控，約定時間到了之後沒有如期收垃圾，服務停擺。

受害消費者表示，「他們客服也沒有回應，然後打電話到他們公司也都沒有接聽，我錢其實是已經付清繳清了，雖然說我是一般老舊公寓家庭的需求，但還是希望說他們可以把未履行的次數轉換成費用，退還給消費者。」

由於垃可的服務是採訂閱制，用戶可透過官網或LINE預約，自由選擇收取垃圾頻率，如今則有消費者反映，已經購買了幾個月、甚至1年方案，就怕辛苦錢打水飄。

公視記者王彥婷在現場指出，「實際來到北市垃圾代收業者垃可的公司登記地，可以看到外頭是大門深鎖，不過在內部是辦公設備，都還留在在原地，業者宛如人間蒸發，消費者也十分擔心自身的權益。」

對此，垃可也在14日正式發布聲明，表示即日起暫停業務營運、停止垃圾收取及預約服務，同時也表示，檢警單位近日前往執行刑事調查，均依法配合相關調查程序，並承諾消費者會妥善處理後續。

附近公司人員A小姐說道，「消費者就是等也等不到人，而且他們有打電話來約，可是就是一直等，人也沒來。」

台北市環保局環境清潔管理科專員陳浩彰說明，「他在我們轄區，區隊是申請代清潔業，幫這些社區倒垃圾，目前環保局這邊沒有辦法得知，它是不是有違反環保相關法令。」

垃可公司名稱為「解放生活股份有限公司」，台北市環保局表示，並未領有廢棄物清除、處理許可證，當初登記服務是垃圾代清潔服務，若違規從事廢棄物清除業務，可依《廢棄物清理法》最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。