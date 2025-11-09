垃圾問題與鄰起口角老婆先「動手」 丈夫抄刀助陣挨告辯稱護妻心切

洪男因妻子與鄰居為了垃圾問題發生口角，拿水果刀助陣，遭法院認定觸犯恐嚇罪，判處拘役20日。示意圖

新北市永和洪姓男子，去年10月因潘姓妻子與陳姓鄰居為了垃圾問題發生口角，從家裡抄起水果刀就下樓衝向對方，雖然他隨即發現行為不妥，把刀拿回家，但一開始拿刀的舉動已被陳男看見，因而向警方報案提告恐嚇，洪男事後遭新北檢起訴，法院審理後，一審判處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，去年10月31日下午3點左右，洪男看見妻子潘女與鄰居陳男在住處樓下發生爭執，他因此從家裡拿起水果刀，一路高舉揮舞衝向陳男，雖洪男聲稱馬上體認到自己的行為不對，趕緊把刀回家，再回到妻子身後，但陳男因其而心生畏懼，對其提出恐嚇告訴。

廣告 廣告

洪男則辯稱，當天原本在住家2樓睡覺，因為聽見妻子與人發生爭吵，於是衝下1樓朝窗戶外看去，發現妻子與陳男靠得很近，當下認為妻子很危險，又看到桌上有水果刀，情急之下就拿著刀子衝出門到太太身後，但當他將刀子舉起後，立即發現行為不當，所立馬上把刀丟回家中，再重新回到妻子身邊，但陳男並未看見他拿刀，何來害怕之有。

洪妻潘女則證稱，當天因為踢垃圾袋的問題與陳男發生口角，當下因對方「動了一下」，她擔心對方要打自己，認為自己會有危險，所以就先動手抓著對方的衣領。

根據洪男夫妻2人說法，在雙方爭執過中，陳男從未出手碰觸潘女，反而是潘女先主動拉著對方衣領，顯無陷於危險之狀，因此洪男聲稱保護太太的說法無足採信，而從陳男證詞，可證明當時確實看見洪男高舉刀械揮舞，洪男稱對方未見此情無從畏懼的說詞也不為法官採納。

法官認為，洪男坦承當時所持刀械為水果刀，而該刀械為足以致人死傷之工具，且雙方當時距離甚為接近，高舉刀械揮舞的舉動，已足以使人心生畏怖，儘管陳男身形較洪男高大，但無礙刀械可能對人體造成之危害，且洪男持刀原因為看見妻子與陳男發生爭執，顯見持刀揮舞之行為即是針對陳男，目的在於產生威嚇效果無疑，因此可認定主觀上具有恐嚇之故意。

雖洪男希望陳男提出住家監視器或找鄰居出面作證，但法官認為相關事證明確，洪男犯行已堪認定，無再調查必要，因此最終依《刑法》恐嚇危安罪嫌，判出洪男拘役20日，得以每日1000元易科罰金，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

不講武德！台版「紅姐」假髮都沒戴 約砲男矇眼「發射」後驚見對象竟是平頭眼鏡男

6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣