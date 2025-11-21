垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃

菲律賓「二手炸雞」Pagpag製程曝光，民眾將剩食清洗後重新油炸販售。（示意圖／達志／美聯社）

在台灣，多數人習慣將腐敗或吃剩的食物作為廚餘回收處理，但在菲律賓首都馬尼拉，這些原本應被丟棄的食材，卻成了貧民社區的「另類料理」。當地流行一種名為「Pagpag」的再製食物，其來源竟是速食店與餐館的垃圾廚餘。這款在當地貧民窟流傳數十年的「再製炸雞」，近期因多位知名旅遊網紅前往拍攝，引發網路關注與爭議。

根據新加坡的《8視界》報導，這款在菲律賓貧民窟流傳數十年的「再製炸雞」，近期因多位知名旅遊網紅前往拍攝，引發網路關注與爭議。。（圖／翻攝自抖音）

根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。

另一位自稱「LAOMADESHIJIE」的網紅也在影片中拍下自己嘗試Pagpag的過程。他直言：「除非餓十天才吃得下」，但也表示理解當地人自小就以此為主要肉類來源，視為日常飲食的一部分。Pagpag的製作過程，從回收垃圾開始。每天清晨約4時，當馬尼拉各大餐飲業者將前一晚的廚餘集中送至垃圾場時，回收業者便會在現場翻找較為完整、未嚴重腐敗的肉類殘渣。這些回收品之後會被轉售給特定小吃攤販或餐廳業者，經由再清洗與高溫烹煮後，重新端上餐桌。

馬尼拉貧民窟居民翻找垃圾堆中的剩餘炸雞，成為維生來源。（示意圖／達志／美聯社）

對於生活困苦、無法負擔新鮮肉類的當地民眾而言，Pagpag成為相對廉價且能飽腹的替代選擇。雖然衛生風險高，但在貧窮現實下，這樣的「廚餘重生」仍持續存在，不過，隨著Pagpag成為社群熱點，也引來不少質疑聲浪。

有網友指出，這類食物來源與處理方式充滿衛生風險，外地遊客或網紅若僅為拍攝嘗鮮，未必適合食用。部分專家警告，若未經高溫充分烹煮，可能存在細菌或食物中毒的隱憂，呼籲外界理性看待這類生存型態背後的社會問題。這道被當地人稱為「窮人炸雞」的平民料理，不僅一夕爆紅，也讓原本貧困封閉的社區成為熱門拍攝景點，意外掀起話題。

