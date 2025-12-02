垃圾場3年燒18次！湖西鄉代怒拉布條 陳光復3度道歉

澎湖湖西鄉紅羅垃圾掩埋場3年來18場大小火警，日前終於燒出民眾怒火，湖西鄉全鄉22村代表2日下午在鄉長陳振中率領下前往澎湖縣政府陳情拉布條。（許逸民攝）

澎湖湖西鄉紅羅垃圾掩埋場3年來18場大小火警，日前終於燒出民眾怒火，湖西鄉全鄉22村代表2日下午在鄉長陳振中率領下前往澎湖縣政府陳情拉布條，縣長陳光復親自出面接受陳情並3度道歉，同時贊同湖西鄉提出成立「垃圾分類與減量會報」、落實破袋檢查、源頭減量及焚化爐選址要公開透明等訴求的垃圾處理制度等訴求。

陳光復表示，興造一座智慧再生環保的垃圾焚化爐，是徹底解決澎湖垃圾終極目標；縣府目前已委託顧問公司規劃，接下來進行選址、設備與說明會，最快預計明年3月間辦理招商，期間還須進行至少年餘環境影響評估，最快也要4年完成，屆時就可徹底解決澎湖垃圾問題。

縣長陳光復（左）親自出面接受陳情並3度道歉。（許逸民攝）

不過，參與這場抗議的，除了湖西鄉長陳振中、鄉代表會主席與代表、議員、20幾個村的社區發展協會理事長之外，議長陳毓仁及議員也到場關心，就連表態參選下屆縣長的前馬公市長葉竹林也到場「插花」舉牌，雖然沒有發言，但是陳光復看到他可是分外眼紅，嘴巴雖三度道歉，卻也不忘順便酸說「要選舉的人也來了」，甚至最後還說「蚵殻都沒有處理好，還要我來解決」。

此外，也有民眾在臉書上公開質疑說，垃圾掩埋場問題這麼久了，從2003年啟用至今，歷經5屆縣長，每年至少燒一次，次次都吵到焚化爐議題，為什麼現在才有人到縣府拉布條抗議？是這次燒的比較大？還是因為縣長是陳光復？

陳振中在向縣長遞交陳情書時指出，紅羅垃圾衛生掩埋場最近3年來發生了18次大小火警，惡臭嚴重影響民眾生活，加上長期承擔相關嫌惡設施，湖西鄉不是澎湖垃圾後院與所有嫌惡設施集中地，基於生活基本要求，要求有一套完整垃圾處理策略。

同時還提出成立「垃圾分類與減量會報」、落實破袋檢查、源頭減量及焚化爐選址要公開透明等訴求的垃圾處理制度等解方，期能共同守護澎湖乾淨與單純。

自稱也是湖西子弟的陳光復，則當面邀請抗議代表到府內坐下聽他簡報，但被拒絕。因此，向陳振中要了麥克風，除向陳情代表三度道歉外，同時再度大外宣說，澎湖縣一天垃圾量在80至100公噸，年垃圾量約在2萬6000公噸；今年初尚待處理的垃圾有1萬多公噸，總量暴增到4萬公噸，縣府全力處理垃圾減量，除了打包燃料棒1萬公噸，迄今處理超過3萬公噸垃圾，外運至本島焚化爐處理，目前紅羅現場暫置的垃圾量為800公噸，預計在明年1月會清空。

陳光復說，為改善紅羅掩埋場設備，目前增設有消防儲水池與消防水塔，裝置熱感影像監控，未來將透過AI將能即時監測垃圾場溫度，進行灑水降溫，以智慧科技守護民眾安全，降低意外風險，不讓鄉親再受苦。

至於澎湖縣議會議長陳毓仁則要求縣府環保局對於垃圾破袋檢查，要做好規範，供鄉市公所及民眾遵行，至於興建環保高效綠能循環經濟園區，議會全力支持，以解決澎湖長期所面臨垃圾問題。

