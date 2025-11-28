垃圾場9月至今已3火警 徐榛蔚被點名要補救

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮市華東垃圾場昨(27)日又發生有火災，事發當下，整個垃圾場都被大火包覆，火勢十分猛烈，但這樣火燒垃圾山的場景，光從9月至今，已經發生3次，也讓網友對縣府喊話可以自己出錢解決，更點名花蓮縣長徐榛蔚都不出來說話或是補救嗎？對此花蓮縣府環保局長表示，已埋沼氣管，每天也會監測防護。

花蓮市華東垃圾場內，橘紅色烈焰不斷燃燒，濃濃白煙直竄天際，放眼望去大火幾乎包覆整個垃圾場，火勢十分猛烈，即使消防員站在消防車上，噴灑水注搶救惡火還是持續蔓延。

但昨(27)日火燒垃圾山的場景，似乎是按下重播鍵，因為華東垃圾場，已經不是第一次發生火警，光從9月至今，在9月12日、10月16日，都有祝融之災，沒想到這個月27日又發生火警。

一而再再而三的火燒垃圾場，讓附近居民抱怨連連，因為垃圾場在101年3月已經停止掩埋，目前處於暫置狀況，沒想到因為垃圾堆積太多，導致蓄積大量沼氣，遇到高溫就容易引燃，有網友喊話，縣府可以自己出錢解決，也點名花蓮縣長徐榛蔚，都不出來說話或是補救嗎?

花蓮縣府環保局長饒慶龍說：「沼氣外洩有請他們有埋這個沼氣管，每天都要灌水，不要等溫度上升以後才灌水，每天要監測不能等溫度高，或是怎樣才做這些防護。」

蓮縣議員魏嘉賢說：「(花蓮)好幾個鄉鎮都持續在堆疊這些垃圾，光北區這樣子已經燒了好幾次，要快速把這些垃圾去化，要不然下一次燒的，不會只有花蓮市的垃圾掩埋場，其他垃圾掩埋場，也可能陸續發生這樣的狀況。」

現場瀰漫惡臭味，更受東北季風的影響，讓下風處的美崙地區、吉安鄉、壽豐鄉北部，慘遭汙染，居民的空氣品質也大受影響。目前火勢已經控制，現場也有消防人員持續監控火勢，至於確切起火原因是否又和沼氣外洩，或垃圾堆置過量有關，還有待進一步釐清。

