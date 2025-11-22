垃圾山主嫌里長合照陳其邁 市府澄清未經同意
南部中心／綜合報導
高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區的無黨籍資深里長李有財，連同兒子李子森雙雙遭收押。只是李有財也被發現，曾經參加民進黨的市議員初選，更有合成與陳其邁的合照，遭到質疑，但高雄市府也火速澄清，說照片合成沒有經過市長同意，對於惡質抹黑，將依法提告。
岡山碧紅里長李有財，涉嫌非法傾倒廢棄物，遭到羈押禁見。（圖／民視新聞）
遭到聲押禁見，李有財的里長服務處只留下一個小縫進出，里民聽到消息也很驚訝，完全沒想到他會是垃圾山的主嫌，當地里民說，「他服務很好，我想說他怎麼可能做這種事情，真的看不出來。」
李有財的里民服務很好，居民十分稱讚，也都很驚訝他竟然會是主嫌。（圖／翻攝畫面）
檢警追查高雄月世界垃圾山，發現幕後主嫌是岡山區碧紅里長李有財，他與兒子涉嫌經營3間環保公司，在台南合法收運垃圾後，載到燕巢集運，接著人就在茶行指揮，將垃圾非法清運到月世界沿線，高達上百噸的家庭廢棄物，橋頭地檢署訊後，將李有財父子等四人，全都向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「李某父子及蘇某.施某，涉犯廢棄物清理法，向法院聲請羈押禁見。」
李有財擔任當地五屆里長，曾以國民黨籍參選。（圖／民視新聞）
只是李有財身兼資深里長的身分也成了藍綠攻防焦點，一張參選市議員的宣傳圖中，與陳其邁的合照，引起藍營質疑，但高雄府喊告，強調合成沒經過市長同意，國民黨立委陳菁徽說，「我是質疑他跟陳其邁市長的關係，但你今天提告我，你為什麼不去告這個號稱盜圖的人。」，但實際翻開紀錄，李有財從2002年起連四任里長，其中也曾用國民黨籍的身分當選，2018年因為脫黨參選市議員，遭到國民黨開除黨籍，2022年改參加民進黨的市議員初選失利，遊走地方藍綠。
國民黨立委陳菁徽質疑李有財與高雄市長陳其邁熟識。（圖／翻攝畫面）
如今爆出亂倒垃圾，民進黨也火速開除，民進黨高雄市黨部主委黃文益指出，「只是加入黨員，但是他爭取提名的時候，民進黨並沒有提名他，參加過里長或者議員，市長是公共財，從他的照片看起來就是個合成照片。」，民進黨立委邱志偉回應，「六、七成都是跟我掛聯合服務處，不只是他，後來他就是在地方上，我覺得比較複雜啦，因為我們不會去過問里長的事情。」共掛服務處的邱志偉也說，認為李有財背後很複雜，不過如今成了環保犯罪主嫌，也牽動藍綠敏感神經。
原文出處：垃圾山主嫌里長合照陳其邁 高雄市府火速澄清未經同意
