垃圾山主嫌里長「合照」引藍綠互槓 陳其邁怒：對陳菁徽提告

高雄岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森，涉嫌在月世界旁濫倒大量垃圾，遭檢方聲押禁見獲准；李有財日前有意參選高市議員，他擅自合成自己與高雄市長陳其邁的合照，PO在臉書粉專，甚至8月舉辦茶行開幕儀式也有多位綠營民代出席，立委陳菁徽質疑綠營力挺環保殺手；陳其邁今受訪怒批是政治操作抹黑，並強調將對陳菁徽提告。

陳其邁指出，自己與李有財根本沒有往來，李在臉書貼了1張照片，而且是變造合成的照片，他就被汙指力挺李有財，根本與力挺行為無相關。認為此為惡意政治操作，應該要適可而止。

針對陳菁徽提及，李有財茶行開幕活動，有多位民進黨籍民意代表參與，陳其邁質疑，「活動也有國民黨議員參與，按照這邏輯，國民黨也力挺該位里長傾倒垃圾的行為嗎？」

另陳其邁也指出，陳菁徽曾經因為洩漏病人個資被判刑入罪，他質疑，若網路上有人合成與陳菁徽合照，是不是也代表力挺洩漏個人個資 被判刑的行為呢？

陳其邁強調，對於惡意連結抹黑，「看了真的三條線」，他與高雄市政府將採取法律行動，而對於傾倒垃圾違法行為，最重要是繩之以法，遏止犯罪。

