垃圾山主謀是「特優里長」 賴苡任曝證據：民進黨認證
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21）晚發聲明，火速開除李有財黨籍。對此，國民黨前副發言人賴苡任也發聲了。
國民黨立委陳菁徽昨天在臉書發文，公布傾倒垃圾的幕後首腦身份，「正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人，李有財」。對此，陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。
賴苡任進一步說明，李有財在2018年榮獲民進黨政府肯定，表揚為「特優里長」，當年陳菊跑去當總統府秘書長，所以由許立明代理高雄市長，期間許立明以高雄市長的身分特別印製《高雄市特優暨資深里長表揚專刊》，他在第38頁找到李有財是「特優里長」。
賴苡任指出，李有財在2022年以民進黨身分參加民進黨高雄市議員黨內初選，登記選區為第三區。另外，他還找到李有財與民進黨立委邱志偉有聯合服務處，時間已經不可考。
賴苡任直言，民進黨總喜歡說李有財以前是國民黨，但所有證據顯示，「李有財似乎才是民進黨的心肝寶貝，民進黨立委都把他捧在手掌心」，包括李有財「園鑫茶行」開幕，邱志偉、賴瑞隆幫忙站台；許智傑造勢晚會，李有財上台力挺。
賴苡任更質疑，敢在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，還沒有人發現？他大膽猜測陳其邁不太可能會不知道，是否當年默許，如今裝傻切割？接著表示：「啊！我知道啦，陳其邁會說：我選區太大，怎麼會知道！畢竟你的子弟兵邱議瑩也是這麼說的！」
其他人也在看
中國男釣到「國寶」嚇壞！ 連打3通電話給警察報備下場曝光
中國江西一名男子近日在釣魚時，釣到一隻白色身子，背部呈現黑色的魚，近看發現疑似是一級保育類的「長江鱘」，嚇得他馬上丟下釣桿將魚放生，事後他不放心，擔憂自己可能已經違法，甚至三度打電話給警方報備，引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 10 小時前
控陳其邁挺月世界殺手被告 陳菁徽發聲了
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨李立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，陳菁徽回應，從一般的選舉經驗下，看到...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文，指出李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，民進黨火速開除黨籍，民進黨高雄市黨部更稱李過去是國民黨員。國民黨前發言人楊智伃凌晨在臉書揶揄，所以民進黨成垃圾回收站？太報 ・ 18 小時前
月世界垃圾山主嫌是里長 柯志恩再爆這猛料
[NOWnews今日新聞]高雄知名景點「月世界」淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日再爆，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 11 小時前
月世界被偷倒上百噸垃圾！遭控與主嫌關係匪淺 許智傑、賴瑞隆回應了
針對藍營民代指控民進黨多位立委與垃圾山事件幕後首腦關係匪淺，許智傑回應，參加造勢或開幕等活動，都是民代行程的日常，有心人士不必做過多連結。針對違法事宜，他已提案修法，除大幅增加罰款外，並加入刑事罰則，希望檢調單位嚴查，勿枉勿縱。後續若有惡意抹黑的言論，一...CTWANT ・ 7 小時前
不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人
即時中心／高睿鴻報導為積極備戰明（2026）年新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧近日勤跑基層，今（22）天則前往樹林濟安宮，參加「酧恩祈安 五朝圓醮」活動。受訪時，她也不忘繼續對國民黨近期通過的法案火力全開，首先砲轟《財政收支劃分法》修法，直指藍委傅崐萁提出的版本，當中不但有錯、且還將新北的財政狀況，從過去「6都最低」進一步弱化至「全國人均最低」；反觀人口減少的台北市，分配的資源竟還不減反增。蘇巧慧首先說明，她今天來到的濟安宮，是樹林地區很重要的信仰中心；而自己身為樹林當地的立法委員，很早就收到邀請，所以特別將時間留下來，一起共襄盛舉。她進一步表示，自己也邀請總統、副總統等人，而副總統蕭美琴也是一早就來了；而今天晚上的新北宜蘭同鄉會，也預計將碰到總統賴清德、前立法院長游錫堃等人。蘇巧慧強調，無論參加什麼樣的活動，大家的目標都是讓地方更好。另，談到之後的選戰布局、以及可能代表藍營選新北的對手李四川，目前傳出民調居於領先，蘇巧慧回應說：「現在選戰對手都還沒確定，所以各家民調都會參考」。她強調，自己將努力接觸更多人、繼續拓展知名度，之後也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，蘇巧慧是這場選戰中最有創意、想法新穎、也會是最好的候選人。民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）她進一步直言說：「想做一位首長候選人，就是應該拿出政績；所以，我會用自己10年來的地方建設成績、以及在國會的表現，爭取市民認同」。另一方面，立法院國民黨團昨（21）天通過《地方制度法》第55條修法，明定直轄縣市將固定配設3位副市長；此舉也讓外界稱為「李四川條款」，因為李之後即便投入新北市長選舉、辭掉北市副市長一職，台北市仍能依據新法，繼續保有3名副市長。民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）然而，蘇巧慧今也嚴厲批評這種疑似「因人設事」的修法。她直言說：「做為國會任職十年的立法委員，我一直認為，在國會通過的法案既然適用全國，就應該長治久安、讓國家能穩健前進；不要因人設事、因地設事！」。蘇巧慧接著又提到，昨天通過的法案，還包括傅崐萁版的財劃法；內容不但有錯、還將新北市的財政狀況，直接降格成「全國人均最低」，這是非常惡劣的例子。蘇巧慧進一步指，根據《地方制度法》，資源分配應該跟從人口狀況；但如今，台北市人口變少了，也理應根據規定進行相對應調整。「但國民黨卻因人設事、再次調整地方制度法的規定，這實在不是一個好的作法」，她說。原文出處：快新聞／不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人 更多民視新聞報導福島5縣食品進口台灣「即刻解禁」 全球僅中、俄、韓仍限制普發一萬郵局領現 24日當天身分證「末碼偶數」先別著急不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首民視影音 ・ 8 小時前
綠再強調李有財出身國民黨 藍青年：民進黨成最大垃圾回收場
原民進黨籍里長李有財犯下高雄月世界垃圾山案，對綠營衝擊延燒，除高雄市長陳其邁揚言提告將其與李連杰的藍委陳菁徽，民進黨官方臉書下午再發文稱李曾為國民黨籍自清。遭藍營青年留言回酸，民進黨成最大垃圾回收場。太報 ・ 1 小時前
「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴
即時中心／林韋慈報導台北市一名陳姓婦人去（2024）年遭控竊取放在中山區公所前的雨傘，台北地檢署依竊盜罪起訴，但一審判無罪。北檢仍提起上訴，理由為申請敬老卡的女性名單中，陳婦外貌與犯嫌相似。台灣高等法院痛批檢方「不應上訴時就不該上訴」，最終駁回確定。民視 ・ 5 小時前
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
高雄月世界地景被發現遭非法倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，而主嫌則是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人，其中李姓父子等3人昨（21）日遭裁定收押禁見。民進黨今（22）日表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷
國際中心／綜合報導柬埔寨斯雷省法院外18日上午上演了一場堪比電影的越獄，一名越南女子提前潛伏在法院外，等到載著6名囚犯的囚車抵達並開門下放時，她迅速上前，把藏好的手槍交到黑幫頭目手中。男子接過槍立刻對著警員示警，隨後與這名女子跳上預先準備的汽車逃離現場。女子被捕時，被現場媒體包圍，竟有記者竟當眾伸手撫摸女子的臉，還語帶輕佻地評論「皮膚好滑」、「胸部很大」等言語，瞬間點燃網路怒火，在不斷升高的公憤下，柬埔寨資訊部火速介入，撤銷那名觸碰女子的記者採訪證，並禁止他繼續從事任何新聞或影像相關的工作。民視 ・ 5 小時前
「月世界垃圾山」主嫌是綠營里長 柯志恩爆：民進黨市長候選人還與他站一起
高雄知名景點「月世界」近期被爆出淪為垃圾山，幕後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，立委陳菁徽更爆出李有財跟高雄市長陳其邁的合照，稱李有財跟陳其邁交好，高市府回擊，照片是李男自行合成上網散布，陳李兩人無私交。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時表示，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。柯志恩指出，一開始看到李有財里長......風傳媒 ・ 3 小時前
最新／李有財父子「搞出百噸垃圾山」！橋頭檢認「嫌疑重大」聲押禁見獲准
即時中心／黃于庭報導環保犯罪連環爆！高雄田寮、燕巢近日近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，經環保局破袋檢查，發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。橋頭地檢署指揮搜索，並拘提多人到案說明，更挖出4連霸里長李有財及其兒李子森為幕後主嫌，訊後聲押2人及另名施姓被告，地院均裁准羈押禁見。民視 ・ 1 小時前
月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨（21日）晚間裁准。中天新聞網 ・ 10 小時前
高雄垃圾山延燒！陳其邁喊告陳菁徽翻車 本尊秒殺：有夠暖
藍委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出監督意見，提醒高雄市政府應正視環境問題，而非只營造「市長震怒」的表面印象。不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，對此，陳菁今日也特地回應，開酸「一早看到高雄市府說要告我，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」。中天新聞網 ・ 9 小時前
月世界變垃圾世界！高雄驚見「5層樓高廢棄物」…主謀竟是「四連霸里長」黑歷史全被挖
高雄市田寮、燕巢多處山坡地近日驚爆遭不法集團非法傾倒數百噸廢棄物，著名景點「月世界」更被堆出幾乎5層樓高的「垃圾山」，引發社會高度關注，檢警日前全面偵辦此案，並在20、21日陸續拘提與聲押涉案人士，怎料其中竟包含高雄市岡山區碧紅里連4任當選的里長李有財與其53歲兒子李子森。民進黨高雄市黨部也在昨（21）日晚間證實查核結果無誤，宣布即刻開除李有財黨籍。鏡報 ・ 10 小時前