垃圾山主謀是「特優里長」 賴苡任曝證據：民進黨認證

高雄市長陳其邁表示將對違法傾倒垃圾的業者嚴懲。（圖／資料照／姚志平攝）

高雄燕巢、田寮區3處山坡地爆發台南垃圾惡意棄置，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，藉由傾倒垃圾非法牟利。（紀爰攝）

高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21）晚發聲明，火速開除李有財黨籍。對此，國民黨前副發言人賴苡任也發聲了。

國民黨立委陳菁徽昨天在臉書發文，公布傾倒垃圾的幕後首腦身份，「正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人，李有財」。對此，陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。

賴苡任進一步說明，李有財在2018年榮獲民進黨政府肯定，表揚為「特優里長」，當年陳菊跑去當總統府秘書長，所以由許立明代理高雄市長，期間許立明以高雄市長的身分特別印製《高雄市特優暨資深里長表揚專刊》，他在第38頁找到李有財是「特優里長」。

賴苡任指出，李有財在2022年以民進黨身分參加民進黨高雄市議員黨內初選，登記選區為第三區。另外，他還找到李有財與民進黨立委邱志偉有聯合服務處，時間已經不可考。

賴苡任直言，民進黨總喜歡說李有財以前是國民黨，但所有證據顯示，「李有財似乎才是民進黨的心肝寶貝，民進黨立委都把他捧在手掌心」，包括李有財「園鑫茶行」開幕，邱志偉、賴瑞隆幫忙站台；許智傑造勢晚會，李有財上台力挺。

賴苡任更質疑，敢在地方未經陳其邁授權就自製合照圖卡，還沒有人發現？他大膽猜測陳其邁不太可能會不知道，是否當年默許，如今裝傻切割？接著表示：「啊！我知道啦，陳其邁會說：我選區太大，怎麼會知道！畢竟你的子弟兵邱議瑩也是這麼說的！」

