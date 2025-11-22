垃圾山主謀與民進黨民代友好 柯志恩酸「自盜自演」？

高雄月世界垃圾山案主謀李有財的政治背景引發討論，有意角逐2026高雄市長的國民黨立委柯志恩質疑，當初美濃大峽谷案發生時，涉案的議員特助站在她旁邊，自己就被說成「自盜自演」，那現在李有財跟綠營民代站在一起，是否也是「自盜自演」？（柯志恩提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄月世界垃圾山案主謀李有財的政治背景引發討論，據了解，民進黨多位民代與李交情深厚，甚至多次替他站台，有意角逐2026高雄市長的國民黨立委柯志恩質疑，當初美濃大峽谷案發生時，涉案的議員特助站在她旁邊，自己就被說成「自盜自演」，那現在李有財跟綠營民代站在一起，是否也是「自盜自演」？

柯志恩指出，此案剛發生時，外界誇大李有財是前國民黨籍人士，後來證實他其實是民進黨籍，而且有非常多有意參選高雄市長的民進黨立委參加李有財開的茶行開幕活動，「他們非常緊密站在一起」。而她當初在美濃大峽谷與某議員特助站在一起，就被說成「自盜自演」，那以這種標準來看，李有財跟民進黨民代站在一起，他們是不是也是自盜自演？希望大家標準要一致！

柯志恩強調，垃圾山事件是民進黨籍里長所涉及的案件，應該要由民進黨對外說明清楚。但不論如何，未來對於環境保護，大家都應一起來幫忙，對於亂倒垃圾的不法人士，市府應該祭出最嚴重的裁罰，才能讓高雄的環境永續乾淨美麗。

