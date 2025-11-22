垃圾山主謀遭開除黨籍 他：民進黨切割大賽
[NOWnews今日新聞] 高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並決定開除。粉專政客爽說，李有財的茶行，兩周前開幕，民進黨立委賴瑞隆、林岱樺等人都出席，現在民進黨要切割，「高雄月世界垃圾山第二屆民進黨切割大賽正式開始！」
政客爽也點名高雄市長陳其邁，嗆告國民黨立委陳菁徽，說這張跟垃圾山主嫌的宣傳照，是李有財自己合成的，「奇怪了你怎麼不敢提告李姓主嫌？正常人的反應是提告合成照片的人吧，為什麼是提告找出這張照片的人呢？提醒陳其邁，這張照片李有財已經放在自己私人臉書整整四年了，他還在臉書設定成封面照片，人家照片掛了四年了，你怎麼2021年到昨天之前都不澄清，現在才要急著切割？」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高雄月世界垃圾山主謀找到了！綠營深夜開除黨籍 她留言狠酸1句
陳其邁為這事告陳菁徽 他酸爆：跟垃圾一起待久「聞不到臭味」
高雄月世界垃圾山案！陳菁徽貼陳其邁「力挺合照」遭市府提告
其他人也在看
與垃圾山主謀李有財關係匪淺？ 許智傑、賴瑞隆：惡意抺黑連結就提告
高雄月世界垃圾山主謀岡山區碧紅里長李有財、李子森父子昨晚經檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。民進黨全面切割，繼高雄市長陳其邁後，曾參加李經營園鑫茶行開幕活動的綠委許智傑、賴瑞隆也有動作了。他們均強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。中天新聞網 ・ 2 小時前
台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週
台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重...CTWANT ・ 5 小時前
SCFI運價指數連三跌，週跌幅3.98%，四大航線僅遠東至地中海上漲
【財訊快報／記者劉居全報導】運價指數連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於今(21)日出爐，指數下跌57.82點至1393.56點，週跌幅3.98%，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌。根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,367美元，較前一期下跌50美元，週跌幅3.52%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,055美元，較前一期上漲26美元，週漲幅1.28%；遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,645美元，較前一期下跌178美元，跌幅達9.76%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,384美元，較前一期下跌216美元，跌幅8.3%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一週上漲9美元，達540美元，漲幅1.69%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)都與前一週持平；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)上漲4美元。財訊快報 ・ 22 小時前
美股千點震盪 AI行情將反轉？「鉅亨買基金」曝三關鍵：短線情緒大幅偏移
[Newtalk新聞] 美股昨日上演「從歡騰到緊張」的戲劇性轉折。儘管輝達繳出亮眼財報、Google 釋出震撼市場的最新 AI 應用，四大指數卻從早盤衝高後又急轉收黑，令不少投資人錯愕。 「鉅亨買基金」點出美股震盪千點的三大關鍵，認為昨日下跌多是情緒被放大，而非基本面轉弱。這波回檔反而更接近「黑五折扣提前在股市上演」，投資人應把握震盪帶來的價格調整，檢視並強化長線布局。 AI 泡沫壓力炸鍋？ 昨日市場最敏感的議題，是外界將甲骨文的債務壓力與「AI 泡沫」扣在一起。尤其在 Google 再度拉高 AI 熱度後，越熱的市場越容易對負面消息產生反向解讀，形成「越強越怕」的情緒循環。 「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，美國政府已把 AI 發展提升到國家級戰略，Genesis Mission 的重大計畫被視為「AI 版曼哈頓計畫」。在這種政策強度下，即便某家公司因現金流壓力短暫調整，也不會中斷整體產業的技術推進。更關鍵的是，AI 基建、能源配置、資料中心等投資需求正全面爆發，並非僅靠題材支撐。 降息延緩是壞消息？ 市場震盪的第二個來源，來自延宕 40 多天的九月非農就業報告突然公布，數據全面優於預新頭殼 ・ 22 小時前
表》台股雙重壓力測試罩頂 10檔近一周逆風抗跌ETF出爐
[Newtalk新聞] 輝達的慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股結束驚滔駭浪的一周，總計加權指數過近一周累計跌了 3.51%，跌破 26,500 點。 盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有 46 檔，而最逆風抗跌的十檔，跌幅介於 0.49%～2.09% 之間，包含 6 檔高股息、2 檔主題型，以及 1 檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在台股暴漲暴跌行情中，股債平衡配置充分發揮了分散風險的效果。 市場人士觀察，從近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），可看出在加權指數短線遭遇修正之際，配備 7 成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。近期市場對 AI 估值過高產生疑慮，今年來領漲的科技族群，也在這波評價修正中領跌；而債券的穩定性可抵銷股票波動、並提供固定收益，讓整體投資在風險與報酬間取得最佳平衡。 平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數（VIX）上漲 12.86，反映市場風險情緒升溫，加速資金輪動；不過回歸基本面觀察，目前已公布財報的科技巨頭，大多繳出上調 EPS新頭殼 ・ 21 小時前
台美關稅談判敲定赴美投資4000億美元？龔明鑫說話了
據英國《金融時報》報導，台美關稅談判即將定底，預料台灣包括台積電將承諾赴美投資4,000億美元。經濟部長龔明鑫今（21）日再被問及關稅談判進度，以及是否承諾投資？他苦笑回應，「這些都沒有確定的啦！」。太報 ・ 22 小時前
開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。中時新聞網 ・ 6 小時前
陳菁徽起底垃圾山案主嫌 高雄市府喊告：栽贓嫁禍的惡質抹黑
高雄市燕巢區、田寮區多處山坡地遭傾倒垃圾，橋頭地檢署介入偵辦，鎖定幕後首腦岡山區碧紅里里長李有財，國民黨立委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾挺李有財。高雄市政府譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑，並將依法提告守護清譽。中天新聞網 ・ 15 小時前
SCFI運價跌不休 「這檔」卻成外資最愛買超王
多家船公司、貨代業者表示，按以往市場經驗，只要近洋線動起來，意味原物料、半成品運輸量增加，歐美線運價有機會再下一波觸底反彈，預估12月中下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨，若出貨力道夠，屆時運價有機會觸底反彈。遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下跌5...CTWANT ・ 4 小時前
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽更在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。太報 ・ 6 小時前
陳其邁、許智傑、賴瑞隆來往垃圾山主嫌！藍質疑檢：大事化小？
高雄燕巢月世界出現上百公噸垃圾山，引發國人關注，檢調、高雄巿府被迫動起來追查發現，高雄岡山區里長李有財等人為犯罪集團首腦，指使違法傾倒，今（21）日遭檢方聲押禁見。立法院國民黨團書記長羅智強呼籲追查靠山。中天新聞網 ・ 16 小時前
陳其邁為這事告陳菁徽 他：暴露自己心虛
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，前國民黨發言人鄧凱勛今（22）日直言，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死
社會中心／趙永博 花蓮報導竟然有陌生男子離奇死在車內！案件發生在花蓮吉安鄉，一名工廠老闆18號早上，剛坐自己的吉普車，就聞到一股異味，一回頭竟然看到有陌生男子倒在後座，明顯身亡，老闆嚇壞了，立刻報警。警方初步研判，疑似因為天氣冷，男子躲進車內，但猝死原因還要再釐清。警方獲報，來到工廠停車場，一開車門，就看到一名男性遺體。車主嚇壞了，根本也不認識死者，警方隨後將遺體抬下車。但這名男子怎麼跑到車上的，調閱前幾天監視器，當時他先是走進派出所。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）向警方問路，說是要去附近找朋友，離開後他走進工廠，就再也沒出來。事發在花蓮吉安鄉光華村，這名工廠老闆，18號早上8點多，正準備開停在廠區的吉普車外出，才剛上車，就聞到一股異味，結果回頭一看，驚見有陌生人躺在後座，一動也不動，明顯死亡，嚇得趕緊報警。根據了解，死者姓劉、64歲，鑑識人員初步判斷沒有外傷外力，研判16號天氣轉冷，可能是避寒躲進別人車子。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）為何會進入他人車輛，猝死原因又為何，種種疑點有待釐清。但對車主來說，可能得花好些時間，才能平復心情。原文出處：一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死 更多民視新聞報導毒駕唾液快篩3程序即起實施 拒測罰18萬、吊照2年「傅氏王朝」將瓦解？傳民進黨2026合作張峻戰花蓮 徐國勇回應了後座出現陌生人屍體！花蓮車主嚇壞報警 初判死因竟是…民視影音 ・ 1 天前
馬克宏讚台灣打擊中國假訊息 外交部：願合作提升民主韌性
[Newtalk新聞] 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前表示，台灣身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國資訊戰攻擊，建立的打擊假訊息制度值得借鏡。對此，我國外交部今（22）日表示，我國願與理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性。 外交部今發出新聞稿指出，外交部注及，馬克宏11月19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。 外交部感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。 外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。查看原文更多Newtalk新聞報導不怕中國抓捕！范雲、沈伯洋赴荷蘭海牙 民進黨：分享中對台威脅晶片戰爭作者：台新頭殼 ・ 4 小時前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 5 小時前
不怕中國抓捕！范雲、沈伯洋赴荷蘭海牙 民進黨：分享中對台威脅
[Newtalk新聞] 民進黨國際部今（22）日表示，民進黨立委范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟，代表民進黨參與第209屆執行委員會。民進黨說，兩位立委將在會中分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。 民進黨國際部今發出新聞稿表示，范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟（Liberal International, LI），代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)論壇。國際自由聯盟為全球支持自由主義的政黨所結合的國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一，固定每年派員參與盛事。 民進黨國際部指出，范雲去年當選國際自由聯盟副主席，同時身兼「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席及立法院「台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線」會長；沈伯洋則擅長研究威權政體資訊戰與認知作戰。兩位立委將在會議中擔任與談人，透過在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權的歷程，讓來自全球數十個國家上百位的政治工作者與意見領袖更深入瞭解並支持新頭殼 ・ 5 小時前
中日緊張「最大壓力測試？」 翁履中預測結局：還會繼續升溫
日本首相高市早苗涉台言論，引發中日關係緊張，陸方已暫停進口日本水產品。旅美教授翁履中近日則分析，這是非戰爭型的極限值測試，中日在緩和之前還有很多壓力值會拿出來測試。中時新聞網 ・ 4 小時前
藍委指陳其邁力挺涉案里長 高市府斥抹黑將提告
（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄月世界遭棄置大量垃圾，國民黨立委陳菁徽貼文表示，陳其邁過去曾力挺涉案的岡山區碧紅里長李有財。高市府表示，陳其邁與李有財無往來，譴責惡質抹黑將提告。中央社 ・ 16 小時前
日相一句話惹怒全中國！日水產進口暫停 廣州日料店改用本土食材
中日關係再度惡化！大陸暫停進口日本水產品，牛肉磋商喊卡，廣州日料餐廳拒用日本食材。高市早苗「台灣有事論」引爆全民怒火，即使開放進口「也不會有市場」！觀光業首當其衝，15日後逾49萬張機票取消。解放軍旗下媒體發文嘲諷，暗批高市為日本軍國主義招魂。面對強烈反制，高市私下向幕僚坦承言論有點說過頭了。TVBS新聞網 ・ 1 天前
月世界垃圾山案主嫌是綠里長 羅智強：台灣根本淪高譚巿翻版
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，並將其聲押禁見。立院國民黨團書記長深夜質疑，李膽大妄為到無法無天地步，後面没有靠山？檢調不能把李聲押後，就想大事化小。太報 ・ 13 小時前