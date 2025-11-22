垃圾山主謀遭開除黨籍 他：民進黨切割大賽

▲高雄市岡山區碧紅里長李有財與民進黨關係深厚。（圖／翻攝Care高雄粉專）

[NOWnews今日新聞] 高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並決定開除。粉專政客爽說，李有財的茶行，兩周前開幕，民進黨立委賴瑞隆、林岱樺等人都出席，現在民進黨要切割，「高雄月世界垃圾山第二屆民進黨切割大賽正式開始！」

政客爽也點名高雄市長陳其邁，嗆告國民黨立委陳菁徽，說這張跟垃圾山主嫌的宣傳照，是李有財自己合成的，「奇怪了你怎麼不敢提告李姓主嫌？正常人的反應是提告合成照片的人吧，為什麼是提告找出這張照片的人呢？提醒陳其邁，這張照片李有財已經放在自己私人臉書整整四年了，他還在臉書設定成封面照片，人家照片掛了四年了，你怎麼2021年到昨天之前都不澄清，現在才要急著切割？」

