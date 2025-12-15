垃圾山仍有60萬噸明年解決？ 彭啓明回應

▲環境部長彭啓明出席「立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境委員會」。（圖／截自立法院衛環委員會YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 台南烏樹林暫置場大火延燒10多天，而環境部長彭啓明說，目前正在調查失火原因，若是環保局規劃不當，會自行開自己罰單。但對於全台60萬噸的垃圾堆置在掩埋場，他說，原先希望今年底可剩下40萬噸，但因天災多，垃圾量多出20萬噸，雖然明年底要解決是相當有挑戰的，但還是有信心可以完成。

彭啓明今（15）日出席立法院衛環委員會「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委王育敏指出，我國垃圾掩埋場及暫置場今年至少發生24起火警，不僅造成空氣污染，更對周邊環境與居民健康構成威脅，垃圾山的反覆自燃，也並非單一偶發事件。

王育敏提到，台江國家公園內的城西掩埋場為例，今年已在3月、10月、11月三度失火，顯示垃圾自燃早已是「常態風險」，絕非偶發事件。

彭啓明回應，已規劃針對大型垃圾火災，於明年4至5月間，偕同化學署與環管署召開跨部會會議，檢討現行消防體系，並將參考日本經驗提出防災指引；同時，針對垃圾堆置管理，相關作業指引預計於明年2月底公布。

對於垃圾掩埋場標準，彭啓明表示，台灣地狹人稠，若以過於嚴格的標準檢視，恐怕「全台灣都找不到掩埋場」。

國民黨立委廖偉翔則說，環境部提過對於垃圾山，預計2026年會全部解決，是否有信心提前、或是改變目標？

彭啓明說，原先希望今年底可處置到剩下40萬噸的垃圾，但因為今年天災特別多，將目標改為60萬噸，雖然相當挑戰，但仍有信心可以完成。

