「垃圾山在選區」邱議瑩怒被潑髒水 藍酸：少點打架

高雄市月世界風景區附近山坡地遭不肖業者傾倒數十噸垃圾，淪為垃圾山，環保局派員緊急清理。（環保局提供）

高雄市月世界風景區附近山坡地遭不肖業者傾倒數十噸垃圾，淪為垃圾山，環保局派員緊急清理，今天中午前已清理完畢。（環保局提供）

針對藍營酸垃圾山事件又發生在綠委邱議瑩選區，她反嗆別再潑髒水，大家應該把焦點放在不法分子。（邱議瑩服務處提供）

高雄月世界遭棄置數10噸垃圾引發爭議，綠委邱議瑩被點名指垃圾山在其選區，今（18）日怒批側翼、媒體「潑髒水」，強調選區幅員遼闊達全高雄72％土地，偏鄉人煙罕至才遭不法分子利用。不過，藍營反嗆，垃圾山位在邱議瑩選區是不爭事實，狠酸「少一點在立法院吵架打人的時間，多一點心思關心選區」。

對於藍營稱「垃圾山位於邱議瑩選區」，邱議瑩受訪時怒批，側翼、紅媒潑髒水，事實上全高雄72％的土地都在她的選區範圍內，「我的選區幅員遼闊，位處偏鄉人煙罕至」，不法分子利用偏遠特性偷倒垃圾，「把都市不要的垃圾丟到農村裡頭」，令人痛心且憤怒。

廣告 廣告

「我們應該要去抓不法份子，而不是立刻就來做政治的抹黑！」邱議瑩呼籲，環保局及檢調單位早日將不法分子繩之於法。同時，她將連同多位立委修法，建議公布不法業者姓名、照片、公司名稱，並予以重罰，共同保護農村山林環境。

對於邱議瑩反擊，國民黨高市黨部發言人張永杰直說，「只能用傻眼與無言形容」，垃圾山位在邱議瑩選區是事實，指出事實怎麼會變成潑髒水？他質疑邱議瑩22年立委資歷下，選區接連出現大峽谷、光電板、垃圾山等重大環境問題，「現在才馬後炮說要修法，難道都是同一天橫空出世的嗎？」

張永杰諷刺說，邱議瑩拿出選區地圖說明幅員遼闊、多為農村所以遭偷倒，「這番話不就等於承認連自己選區都管不好？」若選區都顧不了，未來如何帶領大高雄，「難道面對市政問題也要甩鍋說高雄土地太大、顧不到嗎？」

張永杰狠酸，邱議瑩「少一點在立法院吵架、打人，把自己搞成前科立委的時間，多一點心思關心自己的選區」，也許這些問題就不會累積到如今這種地步，也想送給邱委員一句話，「我們不能只有在贏的時候愛台灣，也不要只有選舉的時候才想到選區」。

高市議員陳美雅則痛批，從美濃大峽谷到月世界垃圾山，「高市府管理鬆散、稽查失能，強調「月世界是大高雄珍貴的自然資產，不是垃圾掩埋場」。她質疑如此大量垃圾不可能一夕出現，要求市府全面清查、公開資訊、追查來源開罰，並建立衛星航照、無人機等長期監測機制。

針對此案，高雄市長陳其邁今日強調，要求中午前完成清理並嚴懲不法。環保局已出動10多台垃圾車清理，警方也掌握特定對象，全案已移送橋檢偵辦，後續將向行為人求償代履行費用。

【看原文連結】