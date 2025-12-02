垃圾山失控？高雄焚化量破表...民代促隨袋徵收 陳其邁：擴大試辦

國民黨高市副主委黃韻涵今（11/28）接獲陳情，燕巢區金山里遭棄置大量垃圾，她也到場勘查。國民黨高市黨部提供



高市議員白喬茵今（12/2）表示，高雄「垃圾山」連環爆，繼美濃大峽谷、馬頭山後短短8天又4起，反映市府監管失靈，加上高雄焚化量長期不足，使垃圾問題更惡化。她批評市長陳其邁只會震怒喊嚴懲，民眾卻看不到效果，並建議推動「垃圾隨袋徵收」減量。陳其邁表示，可評估選一行政區擴大試辦。

白喬茵以涉嫌偷倒垃圾的岡山區里長李有財為例，並指出其工廠違法堆置廢棄，去年1月失火，兩個月後又再度起火，燒光所有廢棄物，兩次僅各被開罰19.5萬元。

她指出，依法無照堆置廢棄物最高可罰300萬元，但李有財公司4年內違規13次，市府卻幾乎都以最低額處分，質疑「沒上新聞就能輕輕放下？」，提出數據不是為究責，而是提醒市府檢視開罰標準，過度從輕可能讓市民失望。

白喬茵指出，高雄垃圾問題並非單一施政問題，而是全國普遍面臨焚化量不足，全國露天垃圾堆置量由2017年的8.5萬噸暴增至2023年的84萬噸，高雄每日每人垃圾量1.65公斤為六都之最，雖擁有全台最多的4座焚化爐，卻全數超過設計年限，垃圾處理已近臨界點，建議市府導入「垃圾隨袋徵收」制度。

陳其邁則回應，市府曾在超商試辦垃圾隨袋徵收，我也支持，未來可選定行政區擴大試辦，將請相關單位研擬可行方案。

