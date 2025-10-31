垃圾山套房起火！租客囤積60菸盒釀災 屋內驚悚畫面曝光

台中市西屯區中工三路一棟7層樓建物，昨日晚間8點多傳出火警，現場冒出陣陣濃煙，租客紛紛逃離現場。台中市消防局接獲報案後，立即派遣協和、工業區、西屯以及黎明等多個分隊前往救援，總計出動9車20人進行搶救。

警消人員抵達現場後，發現起火點位於該棟建物的3號房。當消防人員進入套房查看時，眼前景象令人震驚。室內垃圾堆積如山，一袋袋用超商塑膠袋裝起的垃圾就放在床邊，堆積高度已經將床鋪完全淹沒，房間內幾乎沒有可以站立的空間。

根據現場照片顯示，該套房內部環境極度惡劣。除了堆積如山的垃圾外，冰箱上方也堆滿了菸盒。疑似起火點的廁所內，狀況更為嚴重，目測約有60個菸盒散落各處，地面上還有大量使用過的衛生紙，整體環境令人難以想像如何居住。

福和里長林寅利表示，該名年輕男房客承租此處已有一段時間。事發當下，房客可能因為過於慌張，並未立即報案，而是由其他房客發現煙霧後才緊急通報消防單位。根據了解，該名房客因工作關係，平時都是上夜班，生活作息不正常，導致垃圾長期堆積未處理，結果越積越多，最終釀成火災。

消防局初步調查指出，房客表示火災起因為浴廁內垃圾桶燃燒，當時已自行撲滅火勢。所幸這起火災並未造成人員傷亡，所有民眾都已自行避難至安全處所。不過，從現場大量的菸盒與菸蒂來看，起火原因疑似與菸蒂不慎引燃衛生紙有關。

針對這起火災事件，台中市第六警分局表示，目前正等待消防局火調人員完成鑑定工作，以確認是否有縱火嫌疑。若經調查確認房客有過失，將依法偵辦，釐清是否涉及失火罪等相關刑責。

