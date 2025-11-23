垃圾山悶燒引惡臭！台南市區連日受擾 後壁垃圾山殘火預估再燒七天
台南市鬧區23日一早瀰漫一股惡臭，天空霧茫茫，有網友發文猜測是後壁區烏樹林廢棄物暫置場火警引起。台南市環保局坦承後壁區廢棄物火警仍在悶燒，加上東北季風減弱，各種空汙不利因素疊加，造成空品條件不佳，雲嘉南空品指數23日轉為橘色提醒。
後壁區烏樹林廢棄物暫置場徹夜火警14小時才撲滅，垃圾堆下的高溫恐持續悶燒，台南市消防局正以怪手開挖餘燼，預計殘火處理需1周才能全數熄滅。
火警濃煙原本飄散在溪北地區，23日隨著東北季風吹拂，台南市永康區、東區、南區一早都有人聞到空氣瀰漫一股臭味，鼻子過敏的民眾更感覺不適。
有網友上午就在網路發文詢問臭味來源，質疑是哪裡發生火警？許多人都猜測烏樹林的火燒垃圾山引發下風處的空汙。有民眾查看空氣品質指標，發現台南市23日上午空品不良。
環境部網站預報，東北季風減弱，加上夜間混合層偏低、清晨局部霧或低雲，使污染物較易累積。雲嘉南及高屏區23日空品指數轉為「對敏感族群不健康」的橘色提醒，慢性呼吸道疾病、心血管疾病與果敏體質者，建議減少戶外活動。
台南市環保局表示，在大氣擴散條件不佳背景下，全市空品異常非單一汙染源造成，後壁烏樹林火警成「加成」因素。現場雖控制仍有零星悶燒，煙流中的懸浮微粒與異味可能在市區局部累積，屬大環境不利下的局部疊加影響。將透過固定測站及微感器持續追蹤下風處狀況，一有明顯變化，將即時更新，提供市民掌握空品動態。
台南市政府強調，消防局與環保局正在火警現場全力挖除悶燒區塊，力求縮短燃燒時間，市區盡早脫離異味陰影。
