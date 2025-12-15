垃圾山清除進度僅27％ ！遭質疑能否提前達標 彭啓明給答覆

立法院社福及衛環委員會15日邀環境部長彭啟明、衛福部等專題報告「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」，並備質詢。（鄧博仁攝）

據統計，全台約60.1萬公噸裸露垃圾堆置在掩埋場，環境部承諾明年底前清除垃圾山，不過立委今日指出，環境部對外公開的監控平台顯示明年6月就可以清完，究竟能否提前達標？環境部長彭啓明表示會與各縣市努力，但希望明年不要像今年一樣有這麼多大型天災，否則壓力就來了。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告。

國民黨立委廖偉翔表示，彭啓明去年甫上任承諾明年底前解決垃圾山，不過根據環境部「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」顯示，明年6月就可以清除全部的裸露垃圾，但現在進度僅27％，差距很大，質疑是真的可以提前達標嗎？很憂心環境部根本達不到。

環境管理署長顏旭明說，去年補助的12億垃圾處理經費，均已經核定，今年還會補助1.2億，待縣市完成發包，進度就會很快，期盼能在明年底達成目標。

廖偉翔則追問，環境部是否如「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」所示，在明年6月解決垃圾山？

環境部長彭啓明回覆「是」，並說環境部會與各縣市努力，但有個條件，希望明年不要像今年一樣有這麼多大型天災，畢竟今年就因此多了20萬噸垃圾，壓力就來了。

