垃圾山破袋驚見台南流入高雄 環保局：已涉刑責、查獲即送辦
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導
高雄燕巢月世界山坡地再傳遭不法棄置垃圾，環保局接獲通報後，到場發現大量生活廢棄物堆積，經破袋檢查竟來自台南等外縣市，疑為業者跨區多次傾倒。環保局今（17）日緊急出動7個區隊清理，並調閱監視器、報警追查來源，強調已涉及《廢棄物清理法》刑責，查獲後將移送法辦，絕不寬貸。
環保局接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現為台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。
環保局表示，今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》第46條刑責規定，移送法辦。
環保局指出，遭棄置之垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致。該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續查獲行為人將移送法辦，以遏止非法棄置情事再次發生。
環保局強調，本案將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物造成環境污染。市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。
照片來源：高雄市政府提供
215億標案爆黑箱、專案經理人又涉中國籍 鄭正鈐籲經濟部、台電公開說明
【文章轉載請註明出處】
