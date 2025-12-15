垃圾山跟人一樣高！北市信維國宅髒亂畫面曝光 網怒：全台最髒

位於台北市大安區的信維國宅堆滿雜物與垃圾。（翻攝爆料公社臉書）

台北市大安區的信維國宅，近日因環境髒亂問題引發熱議。有民眾在臉書社團「爆料公社」貼出多張現場照片，直指該處樓梯間、走廊與住戶門口堆滿垃圾與雜物，形容是「全台最髒的國宅沒有之一」，畫面曝光後，立刻在網路上掀起大量討論。

從原PO分享的照片可見，信維國宅多處樓梯的一樓、二樓轉角，堆放大量垃圾、紙箱與廢棄家具，牆面與地板還出現明顯發黑痕跡，顯示並非短時間形成。不僅如此，國宅內部走廊同樣凌亂，許多住戶家門口堆滿雜物，甚至高度接近成人身高，原本的通行空間被大幅壓縮。

樓梯間變成垃圾場 日常生活怎麼過？

貼文一出，引來不少網友留言直呼誇張，「怎麼樓梯間那麼噁心又髒」「整個走廊亂到不行，這真的有人在管嗎？」也有人回憶過往經驗，形容「一進去就像回到40年前」。更有網友點出潛在危機，認為樓梯間堆滿雜物，恐成火災時的阻礙，甚至直言「滿滿的助燃物，真的很危險」。

信維國宅共用空間充滿垃圾與雜物佔用。（翻攝爆料公社臉書）

除了居民與網友，也有外送員坦言，「只送過一次就不想再接」，形容環境讓人難以接受，顯示髒亂情況已影響到外來人員的觀感。

不少網友指出，樓梯間與公共走廊屬於公共空間，長期堆放雜物不僅影響環境衛生，也涉及公共安全，依法其實可以檢舉。但也有人無奈表示，「有苦說不出，無能為力」，直言誰不想住得乾淨，只是現實往往難以改善。

