垃圾山連爆 轟高市府稽查怠惰議員促道歉

高雄市議會10日舉行違反廢清法、土石採取法等案件專案報告，副市長林欽榮（前右）強調，將持續精進稽查措施，秉持對國土破壞零容忍態度，確保土地永續利用。（任義宇攝）

高雄市先前發生多起濫採砂石及廢棄物堆置案件，遭外界譏為「大峽谷、垃圾山」之都，市議會10日針對違反《廢清法》及《土石採取法》案件，由市府舉行專案報告，多位市議員批評市府稽查不力、制度失靈，甚至影響公共工程推動，應向高雄市民公開道歉。對此，市府回應，對國土破壞行為秉持零容忍態度，已提出多項精進作為，強化監管力道。

市府在專案報告中，由各局處首長說明案件偵辦與開罰進度，副市長林欽榮說明，市府已提出多項精進制度，包含利用科技監測預防不法行為，完善自治條例實施土方監管等，同時建議中央修法，增訂刑事責任、提高罰鍰及扣押機具，以強化遏阻力道。

多名市議員對市府所提內容表達不滿，議員陳美雅指出，多起事件接連發生，顯示制度失靈，市府卻僅以簡略報告帶過，實在不能接受。議員許采蓁批評，打開Google地圖即可看見小港某場域2022年廢棄物堆置嚴重問題，3年後同個地方還是有大批垃圾，但市府卻毫無發現，顯示監管失效。議員白喬茵認為，營建廢棄物源頭管理失靈，稽查怠惰，市府應向市民公開道歉。

議員陳麗娜提醒，現有法規已有一定遏止力道，若市府缺乏實際稽查，制度精進恐淪為空談，已被破壞土地，也應要求回復原狀，而非放著不管，並憂心南星計畫區若未能如期在民國117年合法開放，現有土地恐難滿足去化需求。

議員邱于軒提到，目前高雄僅有13間合法民間土資場，大峽谷案件爆發後，土方處理費用飆升，以大寮國小跑道工程為例，321.75公噸廢棄物原估4.5萬元處理費，近日卻暴增至68萬元，且因量能不足無法清運，顯示公共工程已受影響，呼籲設置公辦土資場解決。

林欽榮答詢時表示，南星計畫區收容場容量約728萬立方米，足以使用3年以上，後續高雄港填方區依規畫可收容3615萬平方米，預計可在117年開放使用；至於公共工程部分，則考慮利用公有地暫時堆置土方，強調市府將持續精進稽查措施，並秉持對國土破壞零容忍態度，確保土地永續利用。