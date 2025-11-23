垃圾山里長爆「藍轉綠」！楊智伃酸「收國民黨不要的垃圾」 遭反譏：偷臭鄭麗文？
高雄月世界遭非法傾倒數百公噸廢棄物，慘淪垃圾山，而主嫌則是是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人。民進黨高雄市黨部發出聲明表示，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨，其涉案內容嚴重違反紀律與價值，開除其黨籍。國民黨前發言人楊智伃對此在臉書留言狠酸：「所以你們收了一個國民黨不要的垃圾，讓他在高雄亂丟垃圾」，而民進黨立委幕僚周軒則反問：「所以鄭麗文是什麼？」
垃圾山里長遭收押禁見 綠高雄黨部指過去為國民黨籍
李有財、李子森父子等9人涉嫌非法傾倒垃圾，21日遭裁定收押禁見。李有財被爆出是民進黨員，也曾放上和高雄市長陳其邁的合照競選。對此民進黨高雄市黨部同日深夜發出聲明表示，黨部完成初步查證，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨，曾於2022年參與綠營岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
民進黨高雄市黨部說明，基於現已掌握之情事，李有財涉案內容已嚴重違反紀律與價值，市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
綠聲明遭指切割 楊智伃湊一咖開酸反被嗆
該聲明引發議論，有些網友批他們出事了才拖國民黨出來救援，酸市黨部火速切割，也有人支持，強調不分顏色都該嚴辦。國民黨前發言人楊智伃也現身留言說道：「所以你們收了一個國民黨不要的垃圾，讓他在高雄亂丟垃圾。還發公告告訴大家這件事情？真是幽默！」
然而這段話反而引發綠營網友嘲諷，因為甫當選上任的國民黨主席鄭麗文過去也是被綠營出走的前黨員，周軒就在臉書截圖轉發反問：「所以鄭麗文是什麼？」也有不少網友在楊智伃留言下方狠譏：「也謝謝KMT現在收留鄭麗文還讓她當黨主席，傅總召都還入獄服刑過呢，相信KMT在貪污恐嚇威脅等等方面都是人才濟濟呢」「也是啦，畢竟貴黨有個前科的當黨團總召，還有民進黨不要的拜共諜的主席，相比之下，貴黨真好不到哪去」「就像你們收了鄭麗文一樣？」「偷臭鄭麗文主席哦」，另外也有人提到，除了鄭麗文以外，前國民黨立委林為洲、前政委楊秋興等人同樣也是由綠轉藍的政治人物。
