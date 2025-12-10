垃圾打包成磚藏貨櫃出口 基檢起訴23人14公司 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以陳姓男子為首的廢棄物不法集團，利用向新北市轄內多家「棧場」業者收受裝潢修繕廢棄物，將垃圾打包成磚，裝入貨櫃內部藏匿，再將垃圾貨櫃出口國外，基隆地檢署日前偵結，依違反廢棄物清理法起訴陳男為首的23人、14間公司，建請宣告沒收不法所得5490萬餘元。另外，據環境部估算，全案非法貯存、清除及處理廢棄物達1600公噸，估算需追繳犯罪所得逾1億元。

檢方起訴指出，某科技公司負責人的陳姓男子曾於新北市政府環境保護局廢棄物處理規畫科任職，對我國廢棄物清除、處理實務及法規熟稔；知悉長年以來，以收受家庭裝潢修繕一般廢棄物為業之「棧場」業者，因多係違法向不特定人收受裝潢修繕廢棄物，且欠缺後續合法去化管道而屢遭環保機關開罰。

陳男見此商機，竟以其經營的公司名義，與朱姓、沈姓等人經的公司成立非法廢棄物清除、處理事業協議，由陳男公司派遣業務吳姓人員，引薦新北市轄內多家「棧場」，以形式上合法將廢棄物清除至再利用機構處理之外觀，掩飾實際上將各式垃圾載至這些公司後，將垃圾打包成磚，裝入貨櫃內部藏匿，再將垃圾貨櫃出口國外，付費委請國外廠商接收，以此方式賺取非法清除費用價差，陳男等人的公司以收受之垃圾量，抽取業務費用獲利。

檢方統計，陳男公司自112 年 4月起至113年8月檢方發動偵查止，經陳男公司仲介，收受並非法清除、處理包含11家非法「棧場」業者所運至、總計433萬2511公斤之廢棄物。朱男等人的公司自113年1月起至113年9月本件發動偵查止，經陳男公司仲介，收受並非法清除、處理包含5家非法「棧場」業者所 運至、總計87萬5270公斤之廢棄物。朱男等人所有的2家公司就本案非法清除、處理廢棄物之不法所得總計分別係4117萬2375元、700萬 2160元；陳男的公司因本案之不法所得總計係672萬6397元。

基檢日前偵查終結，將陳男等23名涉案人依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴。檢察官認為，陳男利用專業，非法為2間公司仲介，犯罪情節重大，建請法院對陳男在內共5名核心角色被告，判處4年以上有期徒刑，其餘被告則從重量處適當刑責。

