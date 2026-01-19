垃圾收運 小年夜、除夕加班

新北年終大掃除啟動民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間及地點放置，切勿隨意棄置。 （新北環保局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

農曆春節將至，新北市環保局「年終大掃除」啟動，並宣布春節過年期間垃圾收運規劃：二月十五日小年夜特別加班收運，十六日除夕當天自上午提前收運至傍晚六時，十七日年初一至十九日年初三期間停止收運，二月二十日初四恢復正常垃圾收運。

環保局表示，考量二月十六日除夕晚間至十九日年初三停收期間民眾仍有倒垃圾需求，於全市設置七十處定點收運站（詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網址查詢），提醒前往定點收運站倒垃圾民眾依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。

廣告 廣告

如有清運廢棄大型家具需求，可撥０八０００一０八五七或各區清潔隊預約專線，並於二月六日前預約登記安排年前清運；二月七至十六日登記僅受理預約年後之清運。

環保局提醒民眾，年終大掃除務必落實垃圾分類，依規定分為一般垃圾、廚餘及資源回收三類交付，廚餘請先瀝乾水分再交由循線垃圾車廚餘桶清運。另外，家中若整理出不需使用、但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭。