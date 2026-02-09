垃圾暫置場問題多 環境部擬三月公布指引
臺南市後壁烏樹林風災廢棄物暫置場去年(114年)11月發生嚴重悶燒火警，火勢長達13天，造成嚴重汙染，也凸顯出垃圾堆置的問題，環境部部長彭啓明指出，廢棄物暫置場管理鬆散，有多項缺失，環境部預計在3月發布更詳細的指引，提供遵循依據，也避免火災事故再次發生。
環境部部長彭啓明指出，廢棄物掩埋場或暫置場目前都採傳統堆置方式處理，即便法規有規定，但是仍可見暫置場的垃圾堆積數十公尺高，也未做好垃圾分類，幾十萬公噸的垃圾，成為一顆不定時炸彈，雖然這兩年透過電子監控已經減少火災發生，但是民眾及暫置場都未做好垃圾分類，鋰電池或瓶罐很容易造成火災事故。
因此，環境部除了推動源頭減量，促進循環經濟外，彭啓明部長說，正著手研擬新的指引，預計在3月發布，包括廢棄物堆置高度不能太高，垃圾分類要做好等更細緻的規範，尤其暫置場要如何預防火災及發生災害時要如何搶救。
除了垃圾暫置場將有新規範，南投縣政府為了解決垃圾問題，將在名間鄉興建垃圾焚化爐，時代力量代表與名間鄉長陳翰立與鄉民等今天(9日)也在環境部前陳情，希望環境部依法嚴審，守護茶鄉，對此，彭啓明部長回應，南投垃圾累積量超過32萬噸，且南投每天人均產出垃圾量為0.57公斤，比全臺灣的0.55公斤略高，環境部希望南投可以再努力，從源頭減量；至於設置焚化爐的部分，焚化爐的興建與環評都屬於地方政府自治事項，但環境部也會密切的觀察與注意大家關心的問題，至於縣府提出的科學證據是否合理，由於南投縣政府也有自己的科學團隊，環境部不排除未來也會協助做些評估。
