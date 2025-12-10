垃圾藏貨櫃出口牟利 起訴23人14公司

違法跨國輸出廢棄物，遭基隆地檢署起訴十四間公司。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

曾在新北市環保局任職的陳姓男子，離職後擔任公司實際負責人，涉嫌非法仲介將五百二十萬公斤垃圾佯裝成資源化產品，再打包成磚狀藏貨櫃運至國外，集團不法所得五千四百九十萬元，基隆檢方日前偵結起訴十四間公司、二十三人，並建請法院對五名核心負責人求處四年重刑。

基隆地檢署表示，以收受家庭裝潢修繕一般廢棄物為業的「棧場」業者，因違法收受廢棄物，且欠缺合法去化管道屢遭開罰，陳男從新北市環保局廢棄物處理規畫科離職後，見此商機擔任公司實際負責人。

廣告 廣告

檢方指出，陳男見有利可圖，夥同基隆市七堵區明映公司朱姓負責人、沈姓股東，與新北市金山區正金公司的李姓、陳姓等前後任負責人，以合法掩護非法，由陳派遣吳姓業務人員，引薦新北市轄內十四家「棧場」業者，違法收取磚塊、裝潢營建廢棄、家用垃圾等各式垃圾，再將原本收取的廢橡膠、廢塑膠打包成磚，裝入貨櫃內部藏匿後，將垃圾貨櫃委由不詳公司出口國外，付費委請國外廠商處理垃圾。

檢方表示，該集團賺取非法清除費用的價差，分別不法所得四千一百一十七萬餘元、七百萬餘元，而陳男的公司則以收受的垃圾量，抽取業務費用獲利，非法仲介垃圾數量，高達五百二十多萬公斤。

檢察官偵查後，八日依違反廢棄物清理法等罪嫌，起訴陳男等共二十三人，檢方表示，陳男利用專業非法仲介，犯罪情節重大，建請法院對陳男在內共五名核心負責人求處四年重刑，其餘被告則從重量處適當刑責。