垃圾袋打開...婦人已成白骨！疑私吞本票起殺心 打工男、同夥聲押獲准

社會中心／洪正達報導

劉女的遺體最後在芬園鄉的一處橋下找到，目前正送交DNA確認身份中。（圖／翻攝畫面）

台中22歲蔡姓男子今年12月間到屏東枋寮派出所自首，自稱2年前因財務糾紛勒斃57歲劉姓婦人，並將屍體丟棄在南投及彰化的山區間，警方在一星期過後於彰化縣找到白骨，目前正在比對DNA身分中，蔡男則與共犯陳男移送法辦並聲押獲准。

據了解，蔡男近期在墾丁打工，但12月7日當晚向屏東縣枋寮派出所自首，表示自己在2023年10月間因債務糾紛殺害劉女，並將劉女屍體棄置在中部的八卦山區，警方隔日隨即組隊將他帶往該處尋找遺體。

廣告 廣告

由於命案發生至今已過了2年多，在屏東警方聯合南投、彰化等地的友軍及消防單位經多日尋找後還是沒有下落，使得案情一度陷入膠著，後來屏東縣刑大與刑事局長周幼偉在車城福安宮拜拜，祈求土地公協助，果然隔天就在彰化芬園虹禧橋下找到一副白骨，蔡男當場指認後在供出同夥陳男。

目前相關案情還在抽絲剝繭中，僅知陳男是劉女親戚，劉女經營私人放貸，陳將蔡介紹給劉女協助討債，豈料蔡、陳2人共謀私吞本票被發現，劉女為此經常和對方吵架，最後2人合謀殺害劉女，並將遺體打包後棄置在化縣芬園鄉虹禧橋下。



屏東警方在訊後隨即將2人依涉犯殺人罪移送南投地檢署，但陳男不認涉案，僅說陪同到現場而已，由於2人供詞迥異，檢方複訊後向法院聲押獲准；遺體部分則送交DNA鑑定，後續將深入追查犯案動機及過程。







不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

一張圖看氣爆威力！台南民宅炸光機車逃不過...文化街秒變「加薩走廊」

遲來的正義！丈夫入獄色公公卻2度性侵 她憂憤輕生... 判決終於出爐

台南驚悚氣爆！民宅疑煮食不慎「整間炸光」2人救出送醫中

同路段狂收6張罰單！運將氣炸「可以開了又開嗎？」法官：可以的沒問題

