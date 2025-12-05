垃圾袋藏12具貓屍飄濃厚腐臭味 無業女責任全推前男友 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

昨（4）日晚間，北市1名游姓女子提著2袋垃圾要至信義區崇德街、嘉興街口垃圾車丟棄時，因垃圾袋沿途飄出濃厚的腐臭味引人側目，有民眾懷疑有貓膩，攔截垃圾後打開其中一袋，赫然發現有2具貓咪死屍。民眾立即報案，接著又找到另外一袋垃圾，又發現有10具貓屍，警方循線找到游女，游女竟表示，「不知道前男友將死去的貓咪放在垃圾袋，因為垃圾袋發臭，所以才將垃圾拿出去丟掉。」企圖推卸責任。

廣告 廣告

警方調查，游女無業閒賦在家，她與前男友在富陽街居住，不過2人已經在日前分手。對於遭指控丟棄貓屍一事，游女供稱，貓咪食慾不振，幾乎都沒有吃東西，為何貓咪死亡會被丟進垃圾袋，她表示不清楚，還將責任全推給前男友。

警方調查，4日晚上7時許，游女提著2袋垃圾欲至垃圾車停放處丟棄，但沿路散發出濃厚腐臭味道，路人驚覺有異，直覺是動物屍體所散發，立刻攔截其中一袋，打開一看發現是2具貓咪死屍，立刻拿到派出所報案。警方根據民眾指引，再循線起出另一袋垃圾，結果又發現10具貓屍，於是通知游女到案。

垃圾袋藏12具貓屍飄濃厚腐臭味 無業女責任全推前男友 7

游女到案後表示，她不知道前男友將死去的貓咪放在垃圾袋，因為聞到垃圾袋發臭，所以才將垃圾拿出去丟掉，明顯將責任推給前男友，警方仍要追查到底是誰殺貓棄屍，以釐清相關責任。

警方表示，全案將等動保處人員認定有無提供適當、乾淨以及無害的食物，若涉嫌違反《動保法》規定，且導致動物死亡，會依《動保法》將全案函送地檢署偵辦。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

夏天倫遇襲刀手出境柬埔寨躲藏 警追查發現：疑美鷹會策畫

兩派出所接力出擊 攔阻77歲翁被愛情詐騙480萬元

【文章轉載請註明出處】