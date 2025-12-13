垃圾變展場、孩子變主角 台南首場低廢永續展點亮一群「小南星」

台南市環保局等單位共同策劃的「拯救小南星 IMPACT LOCAL 成果展」，今日在藏金閣2館開幕。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕永續不再只是口號，而是能被學習、被實踐。南市環保局、台南企業文化藝術基金會、成功大學 iLink 南區區域資源整合中心與成大工業設計學系共同策劃的「拯救小南星 IMPACT LOCAL 成果展」，今(13)日在藏金閣2館正式開幕。成果展以「宇宙探險Ｘ永續任務」為主軸，透過互動式任務設計，帶領孩子從日常生活出發，看見環境問題、學習解決方法。

這場展覽同時也是台南首例「低廢永續展」。展場大量運用回收果菜籃、廢棄木料、舊雙透布等城市剩餘資源，重新設計為展台與展示模組，打造可重組、可重複使用的低碳展場。走進現場，每一張桌子、每一面牆，都曾是生活中的「垃圾」，如今卻成為引導思考的創意媒介，實際示範循環設計如何落實於教育與生活。

南市環保局長許仁澤表示，永續教育的關鍵不在一次性的宣導，而是能否讓孩子在生活中理解問題、願意付諸行動。他強調：「當孩子願意為環境多想一步、多做一點，城市的改變就會在日常中發生。」展覽結合資源循環、低廢策展與教育，讓永續成為孩子能親自參與的學習歷程。

成大 iLink 南區區域資源整合中心主任邱士峰指出，展覽匯集7家企業與研究單位，將真實的永續議題轉化為學習任務，由大學生設計解方、小學生化身「SDGs 永續小小宣傳大使」，把行動帶回校園與家庭，形成跨世代的學習擴散。

台南企業文化藝術基金會董事長吳道昌表示，SDGs(聯合國永續發展目標)不該只存在於企業報告，而應成為孩子能理解、能實踐的生活能力。執行長林芳如也強調，教育的價值不在短期成果，而在長期影響。當孩子願意為「小南星」點亮行動的光，台南正慢慢累積一群為永續發光的下一代。展期即日起至明(2026)年2月28 日。

小學員在「拯救小南星 IMPACT LOCAL 成果展」中分享學習歷程。(記者洪瑞琴攝)

台南市環保局等單位共同策劃的「拯救小南星」成果展即日起至明(2026)年2月28日舉行。(記者洪瑞琴攝)

