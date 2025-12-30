垃圾變黃金 環境部攜業者破「三難」啟動咖啡渣循環經濟

台灣人愛喝咖啡，一年產出的咖啡渣有11.1萬噸，除了除臭、潔淨的功能外，現在業者將相關技術再利用。環境部今天(30日)攜手業者，突破「三難」困境，並提出「廢棄物清理法」及「資源循環推動法」雙法修正案，希望達成資源永續目標。

環境部表示，台灣人一年喝掉37億杯咖啡，產出11.1萬噸咖啡渣，台灣業者已將咖啡渣再利用為高架化商品，但多停留在活動式的專案合作，無法形成經濟規模，關鍵在於咖啡渣來源分散「回收難」、容易發霉「處理難」、料源端與再利用端「媒合難」的三難問題。

廣告 廣告

環境部現在結合業者，宣布啟動咖啡渣循環經濟，並推動「廢棄物清理法」及「資源循環推動法」的修法，從末端處理轉向全生命週期循環，並納入公部門循環採購規範，由政府帶頭優先採購循環產品。

環境部長彭啓明表示，最困難的法規調整部分，由於廢棄物的主管機關在各縣市環保局，環境部也積極從中協調，幫助業者垃圾變黃金。他說：『(原音)最大麻煩是，廢棄物主管機關是各縣市環保局，所以我們就要求兩大超商提出自主處理咖啡渣的計畫後，我們環境部來協調跟各縣市環保局協調，統一制定規範，讓我們同意，第一個咖啡渣的流向去處要清楚，不能隨便亂丟、也要申報。把這機制完成後它就不是廢棄物，是原料了。』

環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融進一步說明，環境部也將規劃推動「植物性渣類永續管理平台」，透過平台智慧媒合料源廠商、再利用廠商，藉由平台數據化管理廠商申報的產出、回收及再利用的數量，作為參與廠商製作ESG報告的參考；未來甚至可以進一步擴展到茶渣、果渣等多元植物性廢棄物，將龐大的生物質資源轉化為永續商機。

也有多名立委出席，包括劉建國、陳瑩、王育敏、莊瑞雄、鍾佳濱、洪孟楷等，代表立委們的重視及推動修法的共識。

環境部希望透過這次咖啡渣循環經濟的啟動，帶動更多企業加入綠色供應鏈，攜手建構台灣植物渣類循環利用的新藍圖，實現零廢棄、高架化的永續目標。