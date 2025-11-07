垃圾費隨袋徵收推行恐不易！ 李宗豪議員：市府應完善配套與宣導

【記者范文濱／桃園報導】

針對明年元旦即將實施的垃圾費隨袋徵收政策，市議員李宗豪市政總質詢中表示，民眾與攤商反應兩極，甚至有人形容是「變相搶錢」。他提醒市府，政策重點應是讓市民「理解、願意配合」，呼籲加強宣導與配套措施。李宗豪指出，龜山市場與民宅混合，攤商已繳管理費卻仍須購買專用垃圾袋，容易被認為重複收費；宣導不足又可能造成居民誤被列入試辦範圍，試辦期僅一個月，也難以蒐集完整意見。

李宗豪議員建議，龜山中和南路市場臨時攤集區可免除第一階段試辦，並要求市府加強輔導與資訊說明，讓攤商與民眾更容易理解政策內容，願意配合減量與資源回收的目標。

在交通部分，李宗豪議員針對龜山優先導入「桃小巴」建議表示，603與607中巴尖峰班次需加開，以紓解上班族及學生通勤壓力，並恢復過去停駛的免費巴士路線，服務大坑、嶺頂、新嶺、兔坑、福源、龍壽等高齡社區，降低營運成本，讓長輩就醫與日常通勤更便利。

李宗豪議員同時建議，桃園市公車應增設行動支付與自動找零設備，支援Apple Pay、Google Pay及Line Pay，並搭配行動支付優惠方案，鼓勵民眾使用電子支付，同時自動找零與零錢辨識系統，也能提升收費準確度，縮短上下車時間，提高乘車效率，使公車服務更智慧、更友善。

李宗豪議員強調，透過垃圾費配套完善、桃小巴推動與公車智慧化改善，龜山區交通與生活服務將更貼近民眾需求，也符合「幸福巴士」及智慧城市的願景。

