垃圾車事故仍待釐清 蘆竹區議員擬參選人籲市府全面檢討清運制度

桃園市龜山區今（23）日晚間發生一起垃圾車交通事故，造成一死六傷，相關肇事原因仍待釐清。不過，事故發生後，民進黨蘆竹區市議員擬參選人簡伊翎即對外發表聲明，呼籲桃園市政府立即改善垃圾清運行車安全制度，引發地方關注。

簡伊翎指出，初步了解事故疑似與駕駛身體不適有關，事件令人沉重，也凸顯垃圾清運工作長期處於高風險環境。她表示，垃圾車司機每日需駕駛大型車輛進出巷弄，清運時段又正值民眾倒垃圾、行人與機車混行的高峰，一旦身體或精神狀況不佳，後果恐相當嚴重。

她進一步指出，現行制度雖已有工時與車輛安全相關規範，但在制度設計上，並未將「疲勞與身體狀況」納入風險管理，形成安全缺口。簡伊翎呼籲市府建立「不究責的疲勞回報機制」，讓司機在狀況不佳時可即時通報，並啟動換班、支援或路線調整，而非將制度風險全數由第一線人員承擔。

針對清運動線，她也提到，部分路段巷弄狹窄、視線不良，並不適合大型清運車輛進出，卻長期被納入既定路線，建議市府重新檢討，將高風險路段調整為大馬路定點清運，以降低人車衝突。

不過，也有地方人士指出，該起事故目前仍在調查階段，相關責任與原因尚未完全釐清，是否涉及制度問題，仍有待進一步檢視。對於事故發生後即提出全面制度檢討與改革訴求，部分民眾私下認為，公共安全議題固然重要，但相關討論仍應回歸專業調查結果，以免模糊事件焦點。

環保局則表示，資收車吳姓駕駛，63年次無特殊病史，今日出勤也有執行酒測，無異常狀況，事件發生原因尚待查證調查中。

