垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導
為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆市環保局提供「基隆垃圾車來了」網頁版與ＡＰＰ多語言版本正式上線，新增英文、日文及印尼文三種語言介面，使用者可在頁面或ＡＰＰ設定中自由切換語言，操作更加直覺，服務體驗也更貼心完善。
除介面全面支援多語顯示外，大型傢俱清運申請服務的簡訊與Email通知內容亦會依使用者選擇的語言自動轉換，協助外籍居民更清楚掌握清運進度與相關資訊；「基隆垃圾車來了」提供垃圾車即時位置、清運動態、路線與班表查詢、線上申請大型傢俱清運等多項服務，已成為市民日常不可或缺的重要環保資訊平台。
環保局長馬仲豪表示，此次「基隆垃圾車來了」多語言版本正式推出，象徵基隆市在城市友善度與智慧化服務品質上再向前邁進一大步，歡迎市民朋友及外籍居民多加使用「基隆垃圾車來了」網頁版與ＡＰＰ，並將這項便利服務分享給親朋好友與外籍同事，讓更多人一同體驗基隆智慧環保的便利與用心。
