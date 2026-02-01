垃圾車冒煙！清潔隊急倒出垃圾滅火 竟是這原因
【記者凃建豐／高雄報導】高雄市環保局垃圾車近日2度發生垃圾冒煙狀況，所幸清潔隊員及時處置，未釀成災禍，經查都是民眾未將鋰電池做好分類回收丟入垃圾車所致。環保局表示，倘查獲未依規定回收分類者，將依廢清法裁處1200～6000元罰鍰，請大家共同守護環境安全。
1月30日環保局委外廠商及左營區清潔中隊分別執行新興區復興一路及左營區西陵街垃圾收運時及發現垃圾車有冒煙情形，現場立即將垃圾傾倒於路面緊急滅火處置，發現均是民眾未將鋰電池做好分類回收丟入垃圾車所致。
環保局再次呼籲市民朋友，年終大掃除時，鋰電池、行動電源應分開單獨交資源回收車或連鎖便利超商，香灰金紙餘燼應確實澆水熄滅後裝袋丟垃圾車，高壓瓶罐應排空後交資收車，危險物品務必妥善分類切勿再直接丟入垃圾車中，除保障民眾、清潔隊員安全外，更可避免造成垃圾車及焚化爐設備損壞，影響全市垃圾處理量能。倘查獲未依規定回收分類者，將依廢清法裁處1200～6000元罰鍰，請大家共同守護環境安全，平安喜迎新年。
