垃圾車差點變「移動火藥庫」彰化百顆打火機亂丟 壓縮瞬間爆火花

「垃圾車變火車」差點燒起來，彰化民眾1袋塞百顆打火機。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣彰化市福山街8日上演一場驚險插曲，原本只是例行的垃圾清運作業，卻因1袋「暗藏危機」的垃圾，讓清潔隊員差點在街頭面臨火海。當天下午，清潔隊照常在福山街收運垃圾，沒想到垃圾車後車斗在壓縮垃圾的瞬間，突然冒出火花並開始冒煙，情況一度相當危急。

隨車的清潔隊員發現異狀後，立刻停車查看，火苗才剛剛竄起，隊員迅速以滅火器撲滅火勢，幸好處置得當，沒有造成更大災害。由於火源突然出現，隊員們警覺不對，隨即將剛收進車內的垃圾全部搬到地面，開始逐袋破袋檢查，尋找起火原因。

經過一番翻找，清潔隊員們看見眼前的畫面都傻眼1個透明塑膠袋裡，竟塞滿了100多個打火機！這些打火機在垃圾車壓縮時因受壓爆裂，導致瞬間起火，隊員們直呼：「這真的太危險了！」

彰化市清潔隊長張筱薇指出，垃圾車在作業過程中會進行強力壓縮，因此所有可能爆裂的物品，例如瓦斯罐、打火機、電池等，都相當危險，一旦引燃不僅會造成設備損壞，更可能危及清潔隊員生命。她也強調，清潔隊已經著手調閱附近監視器，希望找出丟棄者身分。

張筱薇提醒，依《廢棄物清理法》規定，民眾不得任意丟棄易燃或危險物品，一旦查獲，最高可開罰6,000元，呼籲民眾丟垃圾務必遵守分類與安全規範，尤其像打火機、電池等物品應另行處理，千萬不要直接丟進一般垃圾袋中，以免釀成意外。

