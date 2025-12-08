垃圾車掀波 盧：車齡六都第二年輕

台中市共計570餘輛垃圾車，但市府卻減列明年汰舊換新7560萬元預算，綠營議員8日在議會抨擊，垃圾車折損率偏高，減列預算枉顧清潔隊員性命。市長盧秀燕強調，市府逐年編列經費採購垃圾車，目前垃圾車平均車齡是六都第二年輕，未來將視需求繼續採購。

台中市議會定期會昨討論民國115年度總預算案，市議員李天生表示，環保局垃圾車每天到處跑，折損率偏高，但明年度垃圾車汰舊換新預算竟減列7560萬元，垃圾車使用年限15年，若未依規定汰換，將影響清潔隊員安全，痛斥「有錢辦購物節、沒錢採購垃圾車」。

廣告 廣告

市議員陳雅惠、陳淑華批評，基層清潔隊員每天冒險執勤，卻仍使用老舊垃圾車，事故風險高，要求環保局提出明確汰換時程、強化車況檢修、加裝安全設備並落實教育訓練，不能讓清潔隊員用性命維持市容，市府應優先保障基層安全。

市議員蕭隆澤則反問市長盧秀燕及局處首長的座車幾年可汰舊換新？他籲請盧市長將心比心，把錢花在刀口上，讓最基層的清潔隊員為民服務時，能沒有後顧之憂，行車安全更有保障。

盧秀燕說明，市府逐年編列經費採購垃圾車，垃圾車平均車齡是六都第二年輕，目前汰換高峰期已過，未來將視需求繼續調整採購。環保局長吳盛忠表示，台中市垃圾車平均汰換車齡為15年以上，目前全市垃圾車平均車齡約9.7年，而新北市平均車齡則約12年，台中是六都第二年輕。

環保局強調，為維持收運勤務，115年度已妥善編列廢清基金預算5839萬元，採購18輛清潔車輛進行汰舊換新，其中3921萬元用於採購9輛垃圾車，目前已積極爭取運用114年廢清基金6241萬元，增加汰換15輛垃圾車，預計明年共計可汰換24輛垃圾車。

環保局進一步說明，依往例配合編列車輛維修養護費用，於115年編列預算約1億1330萬元，維持清潔隊勤務正常運作。此外，因大台中合併至今近15年，近1、2年有大批垃圾車達使用年限或里程數汰換標準，將繼續編列廢清基金預算加強汰換作業。