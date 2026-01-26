垃圾車斗火災打不熄！原來是鋰電池產品垃圾 消防局教你這九招
【記者凃建豐／台南報導】臺南市安南區日前發生一起垃圾車斗火災，所幸環保人員機警、處置得宜，迅速將車斗內垃圾於安全處倒出，並以乾粉滅火器進行初期滅火。消防車組到達時，發現垃圾堆中仍有火舌竄燒，立即以水線撲滅火勢，幸未造成延燒且無人員傷亡。經消防局火災原因調查，發現係垃圾車斗內之鋰電池引起火災，消防局呼籲，老舊要丟棄之含鋰電池產品垃圾，請確實做好分類，以避免發生火災。
鋰電池為目前主流電池，舉凡3C產品、電器產品、電動工具及電動車輛等，皆依靠鋰電池來供電，以維持運作。當含鋰電池相關產品之廢棄物未經分類丟入垃圾車斗內時，垃圾車壓縮儲存會擠壓鋰電池，很可能造成鋰電池破損、短路，進而引起火災。
鑒於鋰電池經常發生火災，台南市消防局提供下列建議，在民眾購置、使用、丟棄含鋰電池產品時，需多加留心，以降低鋰電池火災風險。
1、老舊要丟棄之含鋰電池產品，請確實做好垃圾分類，隨意丟棄於一般垃圾，當垃圾車斗壓縮時，將可能引起火災。
2、電器產品之鋰電池模組，務必以原廠充電器進行充電，充電完成時，應拔除鋰電池模組，以免當安全裝置故障或失效時，「過充」引起自燃。
3、鋰電池模組如有損壞，請送回原廠檢修，切勿自行拆解、改裝。
4、鋰電池產品充電，請慎選適當處所，尤其勿於床鋪或沙發等易燃品旁充電，並應與可燃物保持適當距離，以防止鋰電池故障、失效，自燃造成延燒。
5、閒置或損壞之鋰電池產品，建議收納放置於金屬容器或交由專業回收人員處理，切勿隨意放置或堆疊。
6、鋰電池模組，應避免摔碰、撞擊、置於陽光直射或高溫等環境，尤其應避免穿刺。
7、請選購具合格標章且國內有售後服務廠商之鋰電池產品，切勿自行改造鋰電池模組，並請依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。
8、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免使用，並將異常鋰電池模組，移置於無可燃物之安全處所。
9、鋰電池相關產品發生火災，請撥打119報案，當火勢還小時建議以｢水｣來滅火(如室內消防栓、自來水管或容器裝水)，持續對燃燒物進行澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢。
市長黃偉哲呼籲市民朋友，請確實做好鋰電池垃圾分類，而一般住宅場所，請設置住宅用火災警報器，提早警覺，以達成減少火災、避免傷亡及降低財物損失目標。
消防局楊宗林局長提醒民眾，請選購具合格標章且國內有售後服務廠商之鋰電池產品，當鋰電池模組，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池模組，以避免發生「過充」而引發火災。
