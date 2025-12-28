台中清水區發生駭人聽聞的暴力事件！一名64歲蔡姓男子因前一天追垃圾車跌倒，垃圾散落一地而心生不滿，竟在隔日持西瓜刀埋伏，企圖砍殺清潔隊員洩憤。所幸駕駛機警躲回車內報警，才免於受傷。警方獲報後將蔡男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署，檢方聲請羈押獲准。清水區清潔隊長邱雅琳表示，將針對同仁加強心理關懷輔導。

垃圾車沒等他！六旬男心生不滿 隔天持西瓜刀欲砍清潔隊員遭羈押。(圖／TVBS)

台中清水區發生一起嚴重暴力事件，一名64歲蔡姓男子因無法趕上垃圾車倒垃圾而心生不滿，隔天竟持西瓜刀埋伏追砍清潔隊員。事件發生於12月26日，該男子追趕垃圾車約40至50公尺後跌倒，垃圾散落一地，隔日上午11點多便持刀在巷口等候報復。所幸駕駛及時躲回車內報警，男子已被依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署並獲准羈押。

趕不上垃圾車！64歲男揮刀砍清潔隊員遭羈押。(圖／TVBS)

事件發生在台中清水區神清路上，據了解，蔡姓男子在12月26日想要倒垃圾時，追趕垃圾車跑了四、五十公尺，結果不僅人跌倒，垃圾還散落一地。因此心生不滿的他，在隔天（12月27日）上午11點多，拿著30公分長的西瓜刀埋伏在巷口，大喊要砍垃圾車駕駛。當垃圾車到達現場時，駕駛嚇得趕緊跑回車內報警，而蔡姓男子則朝車門揮砍洩憤。

當垃圾車到達現場時，駕駛嚇得趕緊跑回車內報警，而蔡姓男子則朝車門揮砍洩憤。(圖／TVBS)

附近居民表示，這名蔡姓男子在當地居住很長時間，平時並未傷害過鄰居，但個性比較直接。有居民透露，該男子平常愛喝酒，酒後個性比較衝動。然而，僅僅因為沒倒到垃圾就持刀追砍清潔隊員的行為，已經不能單純以「衝動」兩字帶過。

警方接獲報案後，立即趕到現場將蔡姓男子逮捕，並以殺人未遂罪嫌移送台中地檢署，檢方聲請羈押獲准。清水區清潔隊長邱雅琳表示，本案人員雖然飽受驚嚇，所幸平安無傷，區隊將針對相關同仁持續加強心理關懷輔導。

雖然清潔隊員因躲避及時而未受到身體傷害，但這起暴力事件無疑在他們心中留下了恐懼的陰影。

