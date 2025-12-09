垃圾車遭丟百支打火機起火 彰化清潔隊追兇最高罰6千

垃圾車監視器拍下，彰化市清潔隊員8日在福山街沿街收運垃圾，突然間車尾冒出白煙與火花。隨車人員馬上停車，開啟密封式壓縮艙，將整車垃圾當街傾倒出來滅火，最後破袋檢查發現一個塑膠袋內藏了100多支打火機釀禍。

彰化民眾表示，「沒有用完，怕你就是因為天氣很熱啊，有時候就怕它就這樣燃燒。」

彰化民眾說，「不能丟裡面啊，你若燒起來怎麼辦。」

其他民眾聽到消息也覺得不可思議。彰化市清潔隊表示，垃圾車冒煙起火，推估是民眾倒垃圾後垃圾車在壓縮過程擠壓到打火機的打火石，碰到甲烷氣體而瞬間燃燒所致。正確做法應該將打火機排空後打包且清楚標示，再交給清潔隊員回收。

彰化市清潔隊班長蔣健福說明，「我們垃圾車壓下去，壓板壓到擠壓到的時候，打火機裡面會有打火石，會跟打火機裡面的甲烷產生火花，會瞬間燃燒起來，所以這是很危險的動作。」

彰化市清潔隊分隊長林惠櫻呼籲，「確認排空，然後要單獨打包，打包好之後我們要上面貼上標示語，像這是打火機還是瓦斯罐，然後如果是大量的話請交給我們。」

彰化市清潔隊正調閱監視器找出違規行人，將依《廢清法》處6000元罰鍰，彰化縣環保局則強調，若涉及蓄意行為，還可依《刑法》176條故意或因過失以爆裂物準放火罪嫌移送法辦。