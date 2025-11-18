垃圾隨袋徵收上路在即 梁為超議員關注回收量與治水交通疑慮

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市將於明年元旦推動垃圾費隨袋徵收，首波對象為機關、學校與市場攤商，12月先行試辦。市議員梁為超在市政總質詢指出，政策可促進減量與資源回收，但回收量預期增加，現有回收車班次、路線與人力是否足夠，攸關收運效率與市民使用經驗，要求市府提出短期與長期調度計畫，避免回收堆置或延遲收運。

對於中壢後站滯洪池工程投入近11億元，本應改善淹水，但施工期間環中東路與中山東路頻繁積水，梁為超議員表示，居民質疑施工是否影響原有排水動線？工區是否設置臨時排水措施以防雨水回堵？他指出，普仁橋下游通水斷面過小若不改善，滯洪池蓄洪功能恐受限；同時提醒應同步檢修老舊社區下水道，否則大型工程成效或被打折。

梁為超議員說，中壢區龍慈路人本示範道路工程全長約3.4公里、經費約8422萬元，部分路段人行道拓寬至3.3公尺，反映車道相對變窄，民眾擔心行車空間與安全。梁他認為，人本交通應以實際人流與車流為依據；若平日行人稀少，過度拓寬恐影響通行，建議市府檢討設計依據，並視需要微調拓寬幅度或調整路口設計以兼顧行人安全與車流順暢。

梁為超強調，無論是垃圾政策、治水工程或道路改善，均應以科學數據與在地需求為基礎，並落實配套措施與分區資源調度，方能提升施政效益與市民信心。他並要求市府於下次質詢時提出具體時程與進度報告，以便監督。並公開回應民眾疑慮。立即改善。

