垃圾隨袋徵收宣導需落實 于北辰議員：嚴查廚餘混用防破壞示範成效
【記者范文濱／桃園報導】
市議員于北辰市政總質詢中，以垃圾隨袋徵收與廚餘分類管理為主軸，指出桃園在全國垃圾減量與資源回收表現名列前茅，但若宣導與稽查不落實，恐使示範城市的榮譽受損。建議市府應嚴格區分「民生廚餘」與「營業廚餘」的收運責任，防止混用導致管理失效，破壞整體制度公信力。
于北辰議員指出，目前民生廚餘由市府清潔隊收運，多作為堆肥再利用，而營業廚餘則須委託合法業者清運；然而部分餐飲業者為節省成本，將營業廚餘混入社區廚餘桶，導致分類錯亂、增加清潔隊人力負擔。他呼籲環保與衛生單位應針對廚餘量異常增加地區展開稽查，並依法開罰違規業者，同時完善數據監測系統，以確保廚餘流向可追蹤、可查證。
于北辰議員說，將推行的垃圾隨袋徵收制度，將有效減少廢棄物產生，但部分學校及公有市場若落實不足。為節省垃圾袋費用，要求學生自行將垃圾帶回家處理，不僅違背政策教育初衷，也恐造成家戶垃圾量異常。建議教育局與環保局加強宣導與查核，防止「袋中有袋」或偷排現象，確保政策推行一致、公平。
于北辰議員強調，公有市場內外攤商也應遵守相同規範，使用專用垃圾袋繳費，不得因身份或地點而規避制度。環保稽查應結合市場管理單位共同執行，讓合法攤商不受損失，並確保公共環境整潔，維持城市整體形象。
有關南門市場火災後的攤商補助與重建事宜，于北辰議員感謝市府啟動協助機制，並呼籲儘速完成災損評估與補助核發，協助受災攤商早日恢復營運。
