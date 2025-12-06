垃圾隨袋徵收進入校園試行 蘇俊賓：讓學生把概念帶回家庭

副市長蘇俊賓分別於上、下午參與聽取並回應學校行政人員與老師的第一線意見。圖：環保局提供

桃園市政府昨(5)日於內壢高中及桃園高中舉行「校園隨袋徵收政策說明會」，由副市長蘇俊賓分別於上、下午參與聽取並回應學校行政人員與老師的第一線意見。蘇俊賓強調，校園是城市垃圾減量與資源循環教育的核心場域，若能在校園端建立「減量」的生活行為，學生將自然把概念帶回家庭，形成更大規模的永續效應。

蘇俊賓指出，桃園目前採「隨水徵收」方式收取垃圾處理費，無法反映垃圾量多寡，導致垃圾減量誘因不足。建立「丟多少、付多少」的隨袋徵收制度，有助促使各界更重視源頭減量，同時讓費用更符合公平原則。校園端推行隨袋徵收除了可直接降低垃圾量外，也能成為環境教育的重要實踐場域。

說明會中，環保局長顏己喨也在現場逐項回應校方普遍關注的議題，包括在專用袋供應方面，市府已於12月向所有學校配發第一批專用垃圾袋，並將於12月19日起再補發一批，確保整個試行期供應充足。學校一般垃圾須使用專用袋，資源回收物、廚餘與落葉則依現行分類方式處理，無需使用專用袋；若校內舉辦大型活動，事先通知清潔隊並完成分類，活動所產生的一般垃圾可免用專用袋，以減輕學校行政壓力。經費部分，市府已取消原本隨水徵收的清潔費，學校可將節省下的水費挪作購袋支出；若仍有不足，環保局與教育局將提供補助，不會造成學生與家長額外負擔。

針對外來垃圾問題，環保局會成立專責巡查小組和校方共同合作，每週定期巡視校園周界環境，並設置通報專線。未來將建立學校周邊「高風險熱點」管理機制，如查獲違規行為將依法裁處，以避免外部民眾影響校園垃圾量。

說明會亦邀請新北市信義國小、平鎮區南勢國小和桃園區桃園國小分享政策實務經驗。圖：環保局提供

顏己喨表示，隨袋徵收目前仍處壓力測試階段，將持續蒐集意見並依執行狀況調整，並已與各校成立群組、設置諮詢專線與網頁以及執行指引，讓學校在試辦階段能隨時得到協助。教育局長劉仲成也表示，垃圾費隨袋徵收是正確的政策，希望各位學校的老師可以全力配合，如果有任何執行面的問題，教育局都會願意共同協助來解決。

說明會亦邀請新北市信義國小、平鎮區南勢國小和桃園區桃園國小分享政策實務經驗。新北市陳韻如老師表示，推行初期的確會因為習慣的改變造成一些困擾，但只要經過磨合做好垃圾分類，垃圾量是可以有效下降的。桃園國小和南勢國小則分享如何集中蒐集和做好垃圾分類就能良好配合政策推行。環保局表示，桃園多數中大型學校若能仿效規模化執行，不僅能大幅降低垃圾量，也能讓學生更深刻理解垃圾減量的重要性。

環保局強調，永續城市的核心不只是政策制度的改變，更在於生活習慣的累積。透過校園隨袋徵收的推動，市府希望讓學生從日常行為出發，理解每一份垃圾的重量與成本，並進一步建立尊重資源、珍惜環境的價值觀。未來市府將持續深化校園端的資源循環教育，打造更潔淨、具永續意識的桃園。

